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Descatalogado

Altavoces para cine en casa Zenit

CSS5330B/12

3.3

| (7) Reseñas

Disfruta de una experiencia zen total

Disfruta de una simplicidad pura con los altavoces para cine en casa Philips Zenit, con un sonido equilibrado y un diseño con materiales modernos y auténticos. La gestión inteligente de cables y en subwoofer inalámbrico garantizan una experiencia ordenada y sublime.

Ver todos los beneficios

Sin cables ni líos

Disfruta de una experiencia zen total

  • Subwoofer inalámbrico de 3.1 canales

  • Bluetooth® y NFC

  • HDMI 4K-2K

Transferencia HDMI 4K2K para disfrutar de contenido Ultra HD

Transferencia HDMI 4K2K para disfrutar de contenido Ultra HD

HDMI 4K2K incorpora el estándar HDMI 1.4. Esto proporciona mayor compatibilidad para contenidos de vídeo de definición Ultra HD. Hace referencia a 4K, que con un tamaño máximo de 4096 x 2160 píxeles supera cuatro veces el tamaño de las pantallas HD de 1080 píxeles tradicionales. El término cubre una resolución 4K ligeramente inferior de 3840 x 2160 píxeles. Los dos formatos son compatibles con las pantallas HDMI 1.4. 4K, lo que sitúa a estos sistemas de cine en casa al mismo nivel que algunos cines comerciales. Se ha integrado este estándar en los altavoces, para que resistan el paso del tiempo.

Altavoces MTM que permiten reproducir un sonido realmente potente y fiel

La configuración midwoofer-tweeter-midwoofer (MTM) de todos los altavoces principales y satélite permite reproducir un sonido fiel independientemente de la posición. Podrás disfrutar en todo momento de un sonido Crystal Clear sin distorsiones independientemente dónde estés sentado.

HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el televisor

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

7

Reseñas

2

13/08/2016

France

France

Comprador verificado

excellent!!!!

bonjour, bonjour, oui je recommande ces enceintes!!!!! tout d'abord j'écoute énormément de musique cd ou dvd (blues, blues rock, et rock enfin la bonne musique ;-) :-) ) simple à installer, le design est raffiné, et par dessus tout le son est excellent, ( clarté, réglages, et puissance) en un mot tout y est!!!! :-) ;-) ha oui et le bluetooth, bien pratique, moi j'ai quelque soucis pour la synchro, mais l'assistance philips est bien présente et efficace, j'en profite pour remercier la personne que j'ai eu au chat!!!! voilà personnellement je suis ravie de mon achat!!!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CSS5330B Enceintes Home Cinéma Zenit

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13/08/2016

France

France

Comprador verificado

excellent!!!!

bonjour, bonjour, oui je recommande ces enceintes!!!!! tout d'abord j'écoute énormément de musique cd ou dvd (blues, blues rock, et rock enfin la bonne musique ;-) :-) ) simple à installer, le design est raffiné, et par dessus tout le son est excellent, ( clarté, réglages, et puissance) en un mot tout y est!!!! :-) ;-) ha oui et le bluetooth, bien pratique, moi j'ai quelque soucis pour la synchro, mais l'assistance philips est bien présente et efficace, j'en profite pour remercier la personne que j'ai eu au chat!!!! voilà personnellement je suis ravie de mon achat!!!!!

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10/11/2017

Nederland

Nederland

onder gewaardeerd

ik heb hem nu ruim een jaar en hij bevalt me goed.ik had gekeken na gewone soundbars.maar die geven vaak bij gewoon muziek luisteren een kunstmatig geluid.en aangezien het apparaat als enigste geluidbron in mijn woning wilde.natuurlijk zijn er betere maar dan kom je meteen in hogere prijs klasse uit mijn max was 350 euro.het geluid is zeer goed en je hoort echt wel verschil tussen de bronnen zonder dat het kunstmatig wordt.gewoon een genot om tv films en muziek mee te luisteren. wel jammer dat er geen dts op zit al hoewel ik me afvraag of als je het verschil met dolby in deze prijs klasse wel hoort met het blote oor. na mijn mening is deze sound systeem zwaar onder schat

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CSS5330B Zenit-bioscoopluidsprekers

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