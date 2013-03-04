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Descatalogado

estación base para iPod/iPhone/iPad

DC291/12

4.1

| (35) Reseñas | 89% ha recomendado este producto

Despierta con energía

El iPod/iPhone/iPad emite un sonido rico y nítido a través de esta elegante estación base DC291/12 de Philips. Reproduce y carga tu dispositivo al mismo tiempo, o usa el equipo como un reloj despertador para despertarte con tu música o emisora de radio favorita.

Ver todos los beneficios

Estación base: reproducción y carga

Despierta con energía

  • Aluminio

Ajuste de alarmas para días laborables y fines de semana, para adaptarse a tu estilo de vida.

Ajuste de alarmas para días laborables y fines de semana, para adaptarse a tu estilo de vida.

Diseñado teniendo en cuenta los estilos de vida actuales, este radio reloj dispone de una función de alarma dual, que permite ajustar distintas horas de alarma para los días entre semana y para el fin de semana, o incluso usar distintos ajustes de alarma para los dos miembros de una pareja. Los ajustes de alarma pueden personalizarse con la misma hora de alarma para toda la semana, de lunes a domingo, o puedes ajustar la alarma para que se active más temprano los días entre semana de lunes a viernes y algo más tarde para disfrutar del descanso los sábados y domingos. Elijas lo que elijas, esta cómoda función te evita tener que programar distintas horas de alarma todas las noches.

Potencia de salida total de 10 W RMS

Potencia de salida total de 10 W RMS

RMS son las siglas en inglés de Media cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Básicamente, los amplificadores están limitados por la cantidad de energía eléctrica que pueden amplificar y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en energía acústica sin distorsionar la señal de audio. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Carcasa de aluminio para aspecto y sensación de calidad

Carcasa de aluminio para aspecto y sensación de calidad

Su carcasa de aluminio es ligera y soporta ambientes con altas temperaturas; además ofrece gran resistencia y rigidez y es resistente a la corrosión.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

35

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

04/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

brilliant system

ordered this item, as i couldnt find an iPad dock that suited my taste.. and all i can say is, that im very happy i bought this, the unit is lovely to look at, nicely designed, with a beautiful sound to it, the delivery was superb and fast also.. i'll be sure to order directly from philips again in the near future :D

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad

Sí, recomiendo este producto

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05/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing

This is the first ipod dock i have bought and im so glad i did,the quality of the music is so rich and the bass is super impresive for a unit of this size,it is really simple to use and set up and well worth the money.A couple of friends that have seen it have gone out to purchase the same model the first and last ipod dock i think i will need to buy amazing

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Esta reseña se realizó para DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad

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18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Toller Ton!

Das Gerät hat einen außergewöhnlichen, guten Klang.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC291 Dockingstation für iPod/iPhone/iPad

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