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Descatalogado

sistema docking

DC5070/10

4.5

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disfruta de la música del iPod/iPhone/iPad con calidad excelente

Recréate en el excelente sonido que ofrece este impresionante sistema docking de Philips, que incluye un sistema de altavoces 2.1, un potente subwoofer integrado y una potencia de salida de 120 W. Además, este elegante y exclusivo altavoz incluye también una base de fácil acceso para el iPod/iPhone/iPad.

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Obsesionados por el sonido

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  • Base para iPod/iPhone/iPad

Potencia de salida total de 120 W RMS

Potencia de salida total de 120 W RMS

El sistema tiene 120 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Diseño de la torre exclusivo que se adapta a tu estilo de vida

Diseño de la torre exclusivo que se adapta a tu estilo de vida.

Un solo mando a distancia para el sistema y el iPod

Un solo mando a distancia para el sistema y el iPod

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

18/09/2017

España

España

Muy bueno

El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC5070 sistema docking

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC5070 sistema docking

18/01/2012

France

France

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC5070 Station d'accueil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC5070 Station d'accueil

10/04/2012

Nederland

Nederland

strak design met goede geluidskwaliteit

easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC5070 dockinggeluidssysteem

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC5070 dockinggeluidssysteem

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