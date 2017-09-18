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Descatalogado
Disfruta de la música del iPod/iPhone/iPad con calidad excelente
Recréate en el excelente sonido que ofrece este impresionante sistema docking de Philips, que incluye un sistema de altavoces 2.1, un potente subwoofer integrado y una potencia de salida de 120 W. Además, este elegante y exclusivo altavoz incluye también una base de fácil acceso para el iPod/iPhone/iPad.
Base para iPod/iPhone/iPad
El sistema tiene 120 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
Diseño de la torre exclusivo que se adapta a tu estilo de vida.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.5
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
miguelin1995
18/09/2017
España
Muy bueno
El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC5070 sistema docking
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC5070 sistema docking
18/01/2012
France
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC5070 Station d'accueil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC5070 Station d'accueil
BenB
10/04/2012
Nederland
strak design met goede geluidskwaliteit
easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC5070 dockinggeluidssysteem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC5070 dockinggeluidssysteem