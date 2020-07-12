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Descatalogado
DLC3104A/00
Cable de USB A a USB C de 1,2 m
Carga el dispositivo cuando esté conectado. Funciona con el cargador USB de pared o para el coche. Un gran cable de repuesto que nunca viene mal.
Sincronización y carga
1,2 m
Llévalo contigo, guárdalo en el escritorio o sustituye el que has perdido para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.
Funciona con cualquiera de tus fuentes de alimentación basadas en USB (de pared, del coche o del ordenador) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.
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