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Descatalogado

Cable de USB-C a USB-C

DLC3104C/00

Cable de USB-C a USB-C, de 1,2 m

Carga el dispositivo cuando esté conectado. Funciona con el cargador USB de pared o para el coche. Un gran cable de repuesto que nunca viene mal.

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Cable de USB-C a USB-C, de 1,2 m

  • Sincronización y carga

  • 1,2 m

Un buen cable de repuesto o recambio para tenerlo a mano

Llévalo contigo, guárdalo en el escritorio o sustituye el que has perdido para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.

Funciona con tus cargadores USB de pared o del coche existentes

Funciona con cualquiera de tus fuentes de alimentación basadas en USB (de pared, del coche o del ordenador) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.

Especificaciones técnicas

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