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Descatalogado
DLC5204A/00
Cable trenzado de USB-A a USB-C de alta calidad
Cable de alta calidad de 1,2 metros de largo para ofrecerte una mayor flexibilidad mientras cargas dispositivos con puerto USB-C
Sincronización y carga
1,2 m
Cable trenzado negro
Compatible con una velocidad de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps
Cable de carga sometido a pruebas de tensión más de 10 000 veces para un uso intensivo
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