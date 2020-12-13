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Descatalogado

Cable de USB-A a USB-C

DLC5204A/00

Cable trenzado de USB-A a USB-C de alta calidad

Cable de alta calidad de 1,2 metros de largo para ofrecerte una mayor flexibilidad mientras cargas dispositivos con puerto USB-C

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Cable trenzado de USB-A a USB-C de alta calidad

  • Sincronización y carga

  • 1,2 m

  • Cable trenzado negro

Diseño de cable trenzado flexible y resistente

Compatible con la transferencia de datos USB 2.0

Compatible con una velocidad de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps

Sometido a pruebas de tensión más de 10 000 veces

Cable de carga sometido a pruebas de tensión más de 10 000 veces para un uso intensivo

Especificaciones técnicas

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  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.