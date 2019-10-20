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Descatalogado
DLC5206L/00
Cable trenzado de USB-C a Lightning de alta calidad
Para obtener la máxima potencia del cargador con PD, necesitarás este cable de USB-C a Lightning para tu iPhone o iPad. Cable de alta calidad de 2 metros para ofrecerte mayor flexibilidad.
Sincronización y carga
2 m
Cable trenzado negro
Suministro de energía
Algunas veces un cable más largo es justo lo que necesitas para conseguir un mejor acceso y una comodidad añadida
Cable de carga sometido a pruebas de tensión más de 10 000 veces para un uso intensivo
Llévalo contigo, guárdalo en el escritorio o sustituye el que has perdido para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.
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