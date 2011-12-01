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Descatalogado
DLN1714/10
Protege tu iPad con estilo
El suave neopreno se combina con una elegante piel sintética para un aspecto refinado y profesional. La suave y duradera piel sintética dispone de un forro acolchado que ofrece doble protección para la pantalla de cristal sin volúmenes innecesarios. Cierre tipo sobre seguro.
para iPad
Fabricada con neopreno suave, que es elástico pero resistente, esta funda añade una capa de protección acolchada al dispositivo, para que puedas transportarlo sabiendo que está protegido.
Transporta tu dispositivo en la funda para una protección allí donde estés, o bien utilízala como una capa adicional de protección dentro de tu bolso o mochila.
La suave y duradera piel sintética está forrada con neopreno suave y acolchado, lo que proporciona el doble de protección para tu dispositivo sin volúmenes innecesarios.