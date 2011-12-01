ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen solo del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del embalaje

Descatalogado

Slim Sleeve

DLN1714/10

Protege tu iPad con estilo

El suave neopreno se combina con una elegante piel sintética para un aspecto refinado y profesional. La suave y duradera piel sintética dispone de un forro acolchado que ofrece doble protección para la pantalla de cristal sin volúmenes innecesarios. Cierre tipo sobre seguro.

Ver todos los beneficios

con una funda compacta y con doble capa

Protege tu iPad con estilo

  • para iPad

Funda de neopreno acolchada para una protección suave pero resistente

Funda de neopreno acolchada para una protección suave pero resistente

Fabricada con neopreno suave, que es elástico pero resistente, esta funda añade una capa de protección acolchada al dispositivo, para que puedas transportarlo sabiendo que está protegido.

Puedes utilizar sólo la funda de transporte o meterla en tu mochila

Transporta tu dispositivo en la funda para una protección allí donde estés, o bien utilízala como una capa adicional de protección dentro de tu bolso o mochila.

Piel sintética duradera con suave forro interior

La suave y duradera piel sintética está forrada con neopreno suave y acolchado, lo que proporciona el doble de protección para tu dispositivo sin volúmenes innecesarios.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 528 kB
  • 21 November 2023

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.