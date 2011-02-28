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Descatalogado

Funda rígida

DLN1774/10

Carcasa ultrafina

Esta funda compacta y rígida combina la resistencia con la ligereza para disfrutar de una protección del iPad duradera, que es fácil de llevar cuando te desplazas. El plástico duro protege la parte posterior y los bordes del dispositivo a la vez que ofrece un acceso completo a los controles.

Ver todos los beneficios

para una protección elegante

Carcasa ultrafina

  • para iPad 2

Acceso a todos los controles y al conector de base

Las aberturas de esta funda permiten un cómodo acceso a todos los controles y al conector de base, para que puedas utilizar tu dispositivo mientras se encuentra protegido dentro de la funda.

Funda de policarbonato transparente

Esta funda rígida está hecha de resistente policarbonato que proporciona una fuerte protección al dispositivo y es transparente.

Protección instantánea de manera fácil y sencilla

Esta funda está hecha de un material resistente con un diseño personalizado para que se ajuste perfectamente al dispositivo. Se coloca de una forma fácil y rápida y añade una capa de protección al dispositivo.

Especificaciones técnicas

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