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Descatalogado
DLN1774/10
Carcasa ultrafina
Esta funda compacta y rígida combina la resistencia con la ligereza para disfrutar de una protección del iPad duradera, que es fácil de llevar cuando te desplazas. El plástico duro protege la parte posterior y los bordes del dispositivo a la vez que ofrece un acceso completo a los controles.
para iPad 2
Las aberturas de esta funda permiten un cómodo acceso a todos los controles y al conector de base, para que puedas utilizar tu dispositivo mientras se encuentra protegido dentro de la funda.
Esta funda rígida está hecha de resistente policarbonato que proporciona una fuerte protección al dispositivo y es transparente.
Esta funda está hecha de un material resistente con un diseño personalizado para que se ajuste perfectamente al dispositivo. Se coloca de una forma fácil y rápida y añade una capa de protección al dispositivo.