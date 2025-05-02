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  • Cargador portátil delgado y potente
  • Cargador portátil delgado y potente
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  • Cargador portátil delgado y potente

Batería portátil USB

DLP1810CB/00

1
| (3) Reseñas
Cargador portátil delgado y potente
Batería segura de polímero de litio con una gran capacidad de 10.000mAh. Olvídate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. Disfruta de la carga rápida USB-C 3A y USB-A dual para cargar tu dispositivo más reciente.
Ver todos los beneficios

con una fuente de alimentación portátil de respaldo

Cargador portátil delgado y potente

  • 10.000 mAh

  • Puertos de carga USB-A y USB-C

  • Batería de polímero de litio

  • Negro

Indicador LED de encendido

El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.

Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.

Carga rápida de 5 V/3A

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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1.0

de 4

3

Reseñas

5
4
3
2

02/05/2025

Deutschland

Deutschland

Schaltet sich nach wenigen Sekunden ab!!!

Ich hab gleich 2 von diesen Dingern gekauft, weil NIRGENDWO steht, daß die sich nach wenigen Sekunden abschalten! Ich muß damit einen abgelegenen Sensor mit Energie versorgen, aber der zieht so wenig Leistung, daß diese nichtsnutzigen Teile den Verbrauch wohl nicht erkennen und einfach abschalten. Wer hat sich denn so einen Käse einfallen lassen, den man nichtmal deaktivieren kann??? Dieser Abfall geht zurück zum Händler!

Esta reseña se realizó para DLP1810CB USB-Powerbank

Date of Use 2025-04-02

Esta reseña se realizó para DLP1810CB USB-Powerbank

Date of Use 2025-04-02

17/04/2025

Nederland

Nederland

Nieuw product, maar werkt niet!

Net als bovenstaande review: Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel inderdaad niet niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op.

Ventajas

Geen

Contras

Het werkt niet terwijl het nieuw is!

Esta reseña se realizó para DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2025-03-17

Esta reseña se realizó para DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2025-03-17

30/03/2024

Nederland

Nederland

Tweede powerbank M/N DLP1810 kleur wit Philips

Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op. € 9,99 gekocht bij Vomar

Ventajas

N.v.t.

Contras

Functioneert niet

Esta reseña se realizó para DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2024-02-29

Esta reseña se realizó para DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2024-02-29

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