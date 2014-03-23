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Descatalogado
DS1100/12
Obsesionados por el sonido
Con un sonido rico y profundo, este altavoz base compacto DS1100/12 de Philips se sincroniza automáticamente con los ajustes de hora de tu iPhone o iPod. Disfruta de una luz nocturna ajustable y de la comodidad de poder cargar un segundo dispositivo móvil.
El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad en una bobina móvil, mejorar la respuesta de graves y ofrecer una calidad de sonido pura y equilibrada.
3.4
de 4
63
Reseñas
Guytje
23/03/2014
België
Prachtige klokradio
Prachtig design, prachtig geluid, wat wil je nog meer. Velen die dit zien vinden dit een futuristisch design, en ongelofelijk geluid.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1100 docking-luidspreker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1100 docking-luidspreker
Apfel20
09/12/2012
Deutschland
Das Produkt ist einfach spitze.
Der Sound ist perfekt laut und mit vielen Bässen!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1100 Dockingstation
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1100 Dockingstation
onie
21/05/2012
Nederland
prima apparaat
ik heb dit product al eerder gekocht voor mijn dochter om met haar ipod touch te gebruiken en nu mijn zoon ook een ipodtouch heeft heeft hij voor zijn verjaardag ook de ds1100 gekregen. Prima gemakkelijk te gebruiken apparaat.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1100 docking-luidspreker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1100 docking-luidspreker