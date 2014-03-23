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Descatalogado

altavoz base

DS1100/12

3.4

| (63) Reseñas

Obsesionados por el sonido

Con un sonido rico y profundo, este altavoz base compacto DS1100/12 de Philips se sincroniza automáticamente con los ajustes de hora de tu iPhone o iPod. Disfruta de una luz nocturna ajustable y de la comodidad de poder cargar un segundo dispositivo móvil.

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Llena tu habitación con música y estilo

Obsesionados por el sonido

Sonido omnidireccional para llenar tu habitación de música

Altavoces de neodimio para un sonido puro y equilibrado

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad en una bobina móvil, mejorar la respuesta de graves y ofrecer una calidad de sonido pura y equilibrada.

Diseño de 360 grados para un aspecto soberbio desde cualquier ángulo

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.4

de 4

63

Reseñas

23/03/2014

België

België

Prachtige klokradio

Prachtig design, prachtig geluid, wat wil je nog meer. Velen die dit zien vinden dit een futuristisch design, en ongelofelijk geluid.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1100 docking-luidspreker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1100 docking-luidspreker

09/12/2012

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist einfach spitze.

Der Sound ist perfekt laut und mit vielen Bässen!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1100 Dockingstation

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1100 Dockingstation

21/05/2012

Nederland

Nederland

prima apparaat

ik heb dit product al eerder gekocht voor mijn dochter om met haar ipod touch te gebruiken en nu mijn zoon ook een ipodtouch heeft heeft hij voor zijn verjaardag ook de ds1100 gekregen. Prima gemakkelijk te gebruiken apparaat.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1100 docking-luidspreker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1100 docking-luidspreker

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