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Descatalogado
Diseñado para viajar
Compacto y extremadamente fácil de transportar, este altavoz base DS7700/10 de Philips no es un peso pluma en cuanto a rendimiento de sonido. Diseñado para viajar, te proporciona un sonido sorprendentemente potente para tu iPod o iPhone, para que te lleves tu música vayas donde vayas.
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
4.3
de 4
45
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
Edafo
09/10/2012
España
Buena calidad de sonido y de materiales
Una buena calidad de sonido con buenos bajos y la calidad del acabado en aluminio es bonita y buena.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7700 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7700 altavoz base
Kumar123
04/06/2016
United Kingdom
Best portable speaker
Best Bluetooth speaker i have ever seen.. I don't use as a dock as it is for old ipods. I would prefer it over Bose.. it sounds just beautiful to my ears.. superb clarity.. crisp sound and surprisingly loud.. even louder when using on mains power.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7700 docking speaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7700 docking speaker
Cuevas55
16/09/2013
United Kingdom
Comprador verificado
Docking Speaker
A friend recommended the speaker and after seeing its performance I decided to invest. Expensive but a great transportable tool to have quality of sound is excellent.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7700 docking speaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7700 docking speaker