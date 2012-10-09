ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Estilo de vida del producto
  • Fotografía del producto delantera
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Estilo de vida del producto

Descatalogado

altavoz base

DS7700/10

4.3

| (45) Reseñas | 93% ha recomendado este producto

Diseñado para viajar

Compacto y extremadamente fácil de transportar, este altavoz base DS7700/10 de Philips no es un peso pluma en cuanto a rendimiento de sonido. Diseñado para viajar, te proporciona un sonido sorprendentemente potente para tu iPod o iPhone, para que te lleves tu música vayas donde vayas.

Ver todos los beneficios

con este altavoz base

Diseñado para viajar

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier volumen

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier volumen

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Sólido acabado en aluminio y funda para una protección total

Diseño elegante, estilizado y compacto para que quepa en cualquier maletín

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

45

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

09/10/2012

España

España

Buena calidad de sonido y de materiales

Una buena calidad de sonido con buenos bajos y la calidad del acabado en aluminio es bonita y buena.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7700 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7700 altavoz base

04/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

Best portable speaker

Best Bluetooth speaker i have ever seen.. I don't use as a dock as it is for old ipods. I would prefer it over Bose.. it sounds just beautiful to my ears.. superb clarity.. crisp sound and surprisingly loud.. even louder when using on mains power.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7700 docking speaker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7700 docking speaker

16/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Docking Speaker

A friend recommended the speaker and after seeing its performance I decided to invest. Expensive but a great transportable tool to have quality of sound is excellent.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7700 docking speaker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7700 docking speaker

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.