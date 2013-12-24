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Descatalogado

Altavoz base con Bluetooth®

DS8300/10

3.3

| (4) Reseñas

Llena tu casa de un sonido increíble, inalámbricamente

El altavoz base DS8300 ofrece un sonido asombroso desde tu iPod/iPhone/iPad a través del conector Lightning. Saca el máximo partido a tu música, juegos y vídeos ahora. Con la transmisión mediante Bluetooth, puedes disfrutar de un sonido fantástico en cualquier parte de la habitación.

Ver todos los beneficios

Llena tu casa de un sonido increíble, inalámbricamente

  • Bluetooth®

  • con conector Lightning

  • para iPod/iPhone/iPad

  • 30 W

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone/iPad a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.3

de 4

4

Reseñas

3
1

24/12/2013

España

España

Philips Altavoz

ME GUSTA COMO SUENA, SU DISEÑO Y CALIDAD, LO ÚNICO QUE ME HA LLEVADO TIEMPO DE ACOSTUMBRARME DE MANEJARLO ES SU MANDO...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS8300 Altavoz base con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS8300 Altavoz base con Bluetooth®

11/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bit boomy, sometimes fidley to dock phone

The unit is a very good looking one. White shell and black cloth over speakers . The unit can house iPhone 5 or the correct version of iPad. I can't talk about iPad but the phone sits well. The sound is really loud if you want it. It's also a little boomy. I had to tinker with my phone setting to take a little bass off. The best feature is the Bluetooth button press it and it detects your phone and starts playing music. Also the remote all be it small at least has a bit of weight to it which I think I'd a good thing . I've give it four stars. But would call it. 9/10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS8300 docking speaker with Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS8300 docking speaker with Bluetooth®

25/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Good while it lasted

Got this as a wedding present. Great sound but stopped working after about 4 years of infrequent use. Shame. Went for Philips because we thought we'd have it for life. Sadly, we have stuff in our freezer that has outlived it.

Ventajas

Great sound and bass

Contras

Not built to last

Esta reseña se realizó para DS8300 docking speaker with Bluetooth®

Fecha de uso 2017-11-25

Esta reseña se realizó para DS8300 docking speaker with Bluetooth®

Fecha de uso 2017-11-25

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