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Descatalogado
DS8300/10
Llena tu casa de un sonido increíble, inalámbricamente
El altavoz base DS8300 ofrece un sonido asombroso desde tu iPod/iPhone/iPad a través del conector Lightning. Saca el máximo partido a tu música, juegos y vídeos ahora. Con la transmisión mediante Bluetooth, puedes disfrutar de un sonido fantástico en cualquier parte de la habitación.
Bluetooth®
con conector Lightning
para iPod/iPhone/iPad
30 W
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone/iPad a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.
3.3
de 4
4
Reseñas
VardanP
24/12/2013
España
Philips Altavoz
ME GUSTA COMO SUENA, SU DISEÑO Y CALIDAD, LO ÚNICO QUE ME HA LLEVADO TIEMPO DE ACOSTUMBRARME DE MANEJARLO ES SU MANDO...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS8300 Altavoz base con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS8300 Altavoz base con Bluetooth®
Ldc7080
11/08/2013
United Kingdom
Bit boomy, sometimes fidley to dock phone
The unit is a very good looking one. White shell and black cloth over speakers . The unit can house iPhone 5 or the correct version of iPad. I can't talk about iPad but the phone sits well. The sound is really loud if you want it. It's also a little boomy. I had to tinker with my phone setting to take a little bass off. The best feature is the Bluetooth button press it and it detects your phone and starts playing music. Also the remote all be it small at least has a bit of weight to it which I think I'd a good thing . I've give it four stars. But would call it. 9/10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Tomv88
25/11/2019
United Kingdom
Good while it lasted
Got this as a wedding present. Great sound but stopped working after about 4 years of infrequent use. Shame. Went for Philips because we thought we'd have it for life. Sadly, we have stuff in our freezer that has outlived it.
Ventajas
Great sound and bass
Contras
Not built to last
Esta reseña se realizó para DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Fecha de uso 2017-11-25
Esta reseña se realizó para DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Fecha de uso 2017-11-25