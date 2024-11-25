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45 g/min de vapor continuo
Golpe de vapor de 220 g
Suela SteamGlide Plus
Penetra más profundamente en los tejidos para eliminar fácilmente las arrugas más rebeldes.
Nuestro sistema antigoteo impide que se produzcan fugas para evitar las manchas debido a las gotas de agua y que puedas planchar con seguridad a cualquier temperatura.
Nuestra suela SteamGlide Plus ofrece un gran rendimiento de deslizamiento sobre cualquier tejido. Tiene una gran resistencia a los arañazos y al desgaste, y es antiadherente y fácil de limpiar.
4.0
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
teach24
25/11/2024
Ελλάδα
Comprador verificado
Αξιόπιστο προϊόν / καλή σχέση ποιότητας - τιμής
Πρόκειται για αξιόπιστο προϊόν, και την μοναδική ένσταση που έχω την αναφέρω παρακάτω
Ventajas
Η αξιοπιστία της επωνυμίας
Contras
Η σχετική ακαμψία του καλωδίου
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι
Katerinio
23/06/2024
Ελλάδα
Comprador verificado
Κοντό καλώδιο
Καλό σιδερο, βαρύ δεν σταζει αλλά έχει κοντό πολυ καλώδιο
Esta reseña se realizó para Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο
Esta reseña se realizó para Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο
Μαρίνα
06/05/2024
Ελλάδα
Comprador verificado
Μέχρι στιγμής εξαιρετικό!
Μέχρι στιγμής το ατμοσίδερο είναι εξαιρετικό : εύχρηστο, αποτελεσματικό, με ικανοποιητικό βάρος και πρακτικό φις για την πρίζα. Είναι πολύ νωρίς να πω σχετικά με το εξάρτημα για τα άλατα, ελπίζω να είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.
Ventajas
Παραγωγή ατμού, αντικολλητική πλάκα, σχεδιασμός, εύκολο γέμισμα με νερό βρύσης, αρκετά βαρύ ώστε να στρώνουν τα πιο δύσκολα υφάσματα, πρακτική υποδοχή στο φις για εύκολη εξαγωγή από την πρίζα.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι