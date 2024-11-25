ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Rendimiento del vapor garantizado
  • Rendimiento del vapor garantizado
  • Rendimiento del vapor garantizado
  • Rendimiento del vapor garantizado
  • Rendimiento del vapor garantizado
  • Rendimiento del vapor garantizado
  • Rendimiento del vapor garantizado
  • Rendimiento del vapor garantizado
  • Rendimiento del vapor garantizado
  • Rendimiento del vapor garantizado
  • Rendimiento del vapor garantizado
  • Rendimiento del vapor garantizado
  • Rendimiento del vapor garantizado
  • Rendimiento del vapor garantizado
  • Rendimiento del vapor garantizado
  • Rendimiento del vapor garantizado

Serie 7000Plancha de vapor HV de color azul claro/gris

DST7011/20

4
| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Rendimiento del vapor garantizado
Un rendimiento duradero gracias al sistema Quick Calc Release y la suela SteamGlide Elite con una resistencia a los arañazos mejorada.
Ver todos los beneficios

Gracias a nuestro golpe de vapor mejorado

Rendimiento del vapor garantizado

  • 45 g/min de vapor continuo

  • Golpe de vapor de 220 g

  • Suela SteamGlide Plus

Golpe de vapor de hasta 220 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

Golpe de vapor de hasta 220 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

Penetra más profundamente en los tejidos para eliminar fácilmente las arrugas más rebeldes.

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

Nuestro sistema antigoteo impide que se produzcan fugas para evitar las manchas debido a las gotas de agua y que puedas planchar con seguridad a cualquier temperatura.

Suela SteamGlide Plus

Suela SteamGlide Plus

Nuestra suela SteamGlide Plus ofrece un gran rendimiento de deslizamiento sobre cualquier tejido. Tiene una gran resistencia a los arañazos y al desgaste, y es antiadherente y fácil de limpiar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

25/11/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Comprador verificado

Αξιόπιστο προϊόν / καλή σχέση ποιότητας - τιμής

Πρόκειται για αξιόπιστο προϊόν, και την μοναδική ένσταση που έχω την αναφέρω παρακάτω

Ventajas

Η αξιοπιστία της επωνυμίας

Contras

Η σχετική ακαμψία του καλωδίου

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι

23/06/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Comprador verificado

Κοντό καλώδιο

Καλό σιδερο, βαρύ δεν σταζει αλλά έχει κοντό πολυ καλώδιο

Esta reseña se realizó para Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο

Esta reseña se realizó para Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο

06/05/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Comprador verificado

Μέχρι στιγμής εξαιρετικό!

Μέχρι στιγμής το ατμοσίδερο είναι εξαιρετικό : εύχρηστο, αποτελεσματικό, με ικανοποιητικό βάρος και πρακτικό φις για την πρίζα. Είναι πολύ νωρίς να πω σχετικά με το εξάρτημα για τα άλατα, ελπίζω να είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.

Ventajas

Παραγωγή ατμού, αντικολλητική πλάκα, σχεδιασμός, εύκολο γέμισμα με νερό βρύσης, αρκετά βαρύ ώστε να στρώνουν τα πιο δύσκολα υφάσματα, πρακτική υποδοχή στο φις για εύκολη εξαγωγή από την πρίζα.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.