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Jewel Soporte para bolsa para aspiradora
Descatalogado
Asistencia
FC6029
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¿El soporte para la bolsa de polvo se ha perdido o está roto? Esta pieza del aspirador de Philips, esencial para su funcionamiento, puede sustituirse fácilmente.
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