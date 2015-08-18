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Descatalogado
5.0
de 4
6
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Christl
18/08/2015
België
Comprador verificado
uniek
Voor ieder die huisdieren heeft raad ik deze zakken aan.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken
corinnel
15/03/2013
France
Comprador verificado
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
Esta reseña se realizó para Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
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bikergt
15/03/2013
France
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
Esta reseña se realizó para Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
Esta reseña se realizó para Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04