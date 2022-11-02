ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del embalaje
  • Imagen principal
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen principal

Descatalogado

Unidad flash USB

FM64FD180D/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Fácil de usar

Dispositivo de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición MOTION de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

Ver todos los beneficios

Intercambia archivos rápidamente

Fácil de usar

  • 64 GB

  • Edición Star 2.0

  • 2 unidades

Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

Tapa protectora integrada para una mayor comodidad

¡No volverás a perder la tapa! La tapa protectora está integrada en el diseño del producto, de forma que siempre estará unida a la memoria USB. Para quitarla solo hay que girarla hacia atrás, y después basta con conectar la memoria para usarla.

Embalaje cómodo y fácil de abrir

Las marcas y el troquelado del embalaje te muestran la mejor forma de abrirlo y de acceder a la memoria USB sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 302.7 kB
  • 24 August 2026

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.