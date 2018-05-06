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  • Música potente de forma inalámbrica
  • Música potente de forma inalámbrica

Descatalogado

Minicadena Hi-Fi

FX10/12

4.5
| (6) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Música potente de forma inalámbrica
Retransmite música de forma inalámbrica mediante Bluetooth® desde cualquier dispositivo inteligente. El amplificador doble ofrece una mayor calidad de sonido y una enorme potencia de salida total de 230W RMS.
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Música potente de forma inalámbrica

  • Bluetooth®

Transmite música de forma inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone

Transmite música de forma inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Amplificador doble para un mayor rendimiento de sonido

Amplificador doble para un mayor rendimiento de sonido

El amplificador doble garantiza un rendimiento de sonido mejorado, reduciendo la intermodulación entre el woofer y el tweeter, gracias a que cada transductor cuenta con su propio amplificador dedicado. El resultado son unos sonidos graves profundos y potentes, que tienen un gran impacto sin interferir demasiado con las altas frecuencias, de forma que se mantienen puros y ofrecen un gran nivel de detalle. Al ser utilizado de manera conjunta con un diseño cruzado activo y preciso, se consigue un mejor control en la respuesta de fase y frecuencia de cada transductor, lo que se traduce en un sonido más natural y equilibrado.

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

La tecnología MAX Sound genera un refuerzo instantáneo de los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea en un instante la experiencia acústica más impresionante que puedas imaginar, con sólo pulsar un botón. Su sofisticado sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y de volumen existentes, reforzando los graves al instante y subiendo el volumen al máximo, sin que se produzca distorsión. El resultado final es una notable amplificación del espectro acústico y del volumen y un potente refuerzo del audio que aportará vida a cualquier tipo de música.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 4

6

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

06/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

I LOVE IT

i bought this because it was on a big sale, i bought it new and i saw it at the shop, i was able to test it but didn't expect much for the price, when i got home i unpacked it and as fast as i could i put on the max volume to try it out, needless to say that my neighbour rang the door to ask whats going on, i love it because i can connect my iPhone and play music from an other room, i can also make calls from it, and even connect it to my computer by AUX or audio In, though i use the AUX cable insert in the back, and the Audio IN in the front for external audio devices... the sound is clear and nice, the design is really nice and slik, the subwoofer is gold looking whilst the rest is actualy carbon like, easy to clean with a dry cloth, and the CD actualy works with all my cd's, there is no headphone jack but i learned to live with it ... other than that GO BUY YOURS NOW!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX10 Mini Hi-Fi System

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX10 Mini Hi-Fi System

20/07/2017

Italia

Italia

FX 10 STRAORDINARIO

Ottimo HI FI Philips , sia per eccellenza estetica che per eccellenza tecnica, qualita' ,bellezza e alta tecnologia Philips si fondono i nquesto meraviglioso HI FI. suoni e Bassi strarodinarimente potenti e di qualita' , come tradizione in quanto da sempre appassioanto di prodotti aduio e video Philips per le elevata qualita' Tecnologia ed estetica . lo consiglio vivmente a tutti gli appassionati di musica.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX10 Sistema mini Hi-Fi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX10 Sistema mini Hi-Fi

23/12/2016

Österreich

Österreich

Super Produkt

Die Anlage sieht sehr schön aus. Der Sound ist nicht schlecht, hat satte Bässe ohne sich zu überschlagen, oder brummen unsw... Sehr empfehlenswert. Lg. Robert St.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX10 HiFi-Minisystem

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX10 HiFi-Minisystem

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