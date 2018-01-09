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  • Un gran sonido inalámbrico
  • Un gran sonido inalámbrico
  • Un gran sonido inalámbrico
  • Un gran sonido inalámbrico
  • Un gran sonido inalámbrico
  • Un gran sonido inalámbrico

Descatalogado

Minicadena Hi-Fi

FX25/12

4
| (30) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Un gran sonido inalámbrico
Retransmite música de forma inalámbrica mediante Bluetooth® desde cualquier dispositivo inteligente, con tecnología NFC para un emparejamiento instantáneo. El amplificador doble ofrece una mayor calidad de sonido y una potencia de salida total de 300 W RMS para un sonido impresionante.
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Un gran sonido inalámbrico

  • Bluetooth® y NFC

Transmite música de forma inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone

Transmite música de forma inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

La tecnología MAX Sound genera un refuerzo instantáneo de los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea en un instante la experiencia acústica más impresionante que puedas imaginar, con sólo pulsar un botón. Su sofisticado sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y de volumen existentes, reforzando los graves al instante y subiendo el volumen al máximo, sin que se produzca distorsión. El resultado final es una notable amplificación del espectro acústico y del volumen y un potente refuerzo del audio que aportará vida a cualquier tipo de música.

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

30

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

09/01/2018

Portugal

Portugal

Muito bom

É uma excelente aparelhagem. Só tem dois senãos a meu ver: —não tem entrada de auscultadores —o volume mínimo é muito alto, ou seja, à noite se quiser ouvir música para adormecer o volume é um pouco acima do pretendido no silêncio. Em FM ainda fica mais alto... No cômputo geral é uma excelente aparelhagem para o valor da aquisição, excelente som, ligações suficientes, Boa qualidade de construção! Recomendo! Nuno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX25 Sistema Mini Hi-Fi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX25 Sistema Mini Hi-Fi

30/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

really good sound quality

Excellent sound quality, no distorosion at all even when im using AUX,BT/ music from youtube, good amount of power from relatively small sistem, high frequency sound is simply amazing .. recommending

Esta reseña se realizó para FX25 Mini Hi-Fi System

Esta reseña se realizó para FX25 Mini Hi-Fi System

27/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Amazing sound machine.

I bought this sound system online from Italy in June, 2018. The sound quality is amazingly good without any form of distortion. To me, this system is second to none in regard to sound quality and I can buy it ten times over. The absence of a headphone jack is a minor issue. Honestly speaking, I've ordered the Philips fx 10 from UK for my brother because I can't enjoy this kind of music alone.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX25 Mini Hi-Fi System

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX25 Mini Hi-Fi System

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