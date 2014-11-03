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Descatalogado

Auriculares con micrófono

FX5MWT/00

3

| (5) Reseñas

Graves potentes

Disfruta de la mejor experiencia sonora gracias a microaltavoces de excelente calidad y refuerzo de graves ajustable. Ligeros y robustos, estos auriculares se han diseñado para durar y llevarlos cómodamente durante más tiempo.

Ver todos los beneficios

con diseño plegable ligero

Graves potentes

  • Controladores 40 mm, cerrado posterior

  • Supraaural

Control ajustable de refuerzo de graves para unos graves perfectos

El control ajustable de refuerzo de graves te permite conseguir el nivel ideal de graves para cada canción. Escucha música cómo y dónde quieras.

Los controladores de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves enriquecidos y un sonido potente

Los controladores de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves y un sonido potentes. El control ajustable de graves te permite adaptar la experiencia de sonido según tus preferencias cada vez que quieras.

Las almohadillas alrededor de la oreja con aislamiento del ruido para una mayor comodidad

Las almohadillas alrededor de la oreja se adaptan a la forma de las orejas y bloquean el ruido externo para que puedas disfrutar de la música en cualquier lugar.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 4

5

Reseñas

3
2

03/11/2014

Deutschland

Deutschland

Mega Bass

Wichtig für mich sind bei Kopfhörern der Klang und der Tragekomfort. Für alle, die kräftigen Bass kombiniert mit klarem Sound lieben, ist dieser Kopfhörer ein Muss. Der Bass kann durch Regler (an/aus) an den Kopfhörern verstärkt werden und sorgt so für perfekten Bass. Die geschlossenen Kopfhörer sorgen auch dafür, dass auch Klangdetails wahrgenommen werden, ohne dass die daneben sitzenden Personen gestört werden. Der weiche Kopfbügel und die großen Ohrpolster sind einfach super, nichts drückt oder stört und er lässt sich an jeden Kopf anpassen. Der Vorteil bei diesem Kopfhörer ist, dass die Ohrpolster leicht oval sind und somit sehr gut über die Ohren passen. Hervorzuheben ist hierbei auch das leichte Gewicht, man spürt es kaum auf dem Kopf. Daher „borgen“ sich meine Kinder den Kopfhörer und leihen mir ihren „alten“. Parktisch ist der Faltmechanismus – so findet der Kopfhörer immer ein Plätzchen. Die integrierte Fernbedienung samt Mikrofon funktioniert problemlos mit meinem IPhone als auch mit Andriod Geräten. Mit der Taste kann man zwischen Musik und Telefonat umschalten. Das Mikrofon liefert eine klare Übertragung und sorgt für angenehmes telefonieren. Wünschenswert wäre hier nur noch eine Lautstärkeregulierung. Daher absolut weiterzuempfehlen und volle Punktzahl!

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12/12/2016

Deutschland

Deutschland

Toller Klang, aber schlechte Materialauswahl beim Ohrenpolster

Die Klang-Abstimmung des Kopfhörers empfinde ich als Perfekt, sehr natürlich, kein bisschen Steril, wie viele sogenannte "HIFI-Kopfhörer" klingt. Verglichen mit vielen anderen mobilen Kopfhörern mit ebenfalls 32ohm ist Dieser ein Tick leichter zu betreiben. Er klingt sehr agil, anspringend, mit ganz leicht erhöhten Oberbass(positiv). Die Höhe ist sehr klar, aber nicht spitz. Eine große Stärke ist auch die Vermittlung der Räumlichkeit. Einziger Wermutstropfen: Die Ohren-polster löste sich nach kurzer Zeit(3 Monate) auf, wahrscheinlich wegen dem viel Weichmacher im Material. Es klebt und sieht nicht schön aus. Vom Klang her ziehe ich diesem Kopfhörer vielen wesentlich teuren Kopfhörern vor, wenn die Polster nicht so schnell kaputt gehen würde. Ich habe leider auch keinen Ersatzpolster gefunden. Das ist wirklich schade.

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23/11/2014

Deutschland

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Richtig guter Kopfhörer

Nach längerem Testen des FX5M durch sämtliche Familienmitglieder (5 im Alter zwischen 11 und 45) an unterschiedlichsten Geräten (5 verschiedene Smartphones, Philips BTM 2280, Philips 7000er TV und 2 verschiedene mp3-Player) sind wir zur Überzeugung gekommen, dass der FX5M ein richtig guter Kopfhörer ist. Er ist leicht, gut für jede Kopfgröße einstellbar und dass Wichtigste: Er hat einen tollen Sound. Er klingt klar und sauber, hat einen satten Bass für Hörerlebnisse von Klassik, über Pop, Rock und Mainstream bis hin zum simplen Hören von Radio. Der Bass kann an den Hörkapseln auch abgesenkt werden, wenn man z.B. ein Hörbuch hört oder eine Fremdsprache lernen möchte. Er dämmt dabei auch Außengeräusche gut ab, so dass man die Lautstärke nicht zu hoch einstellen muss und drückt nicht auf die Ohrmuscheln. Man wird als "Hörnachbar" auch nicht gestört, da er fast keinen Ton nach außen lässt.

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