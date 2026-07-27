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Descatalogado
FY0194/30
Hasta 24 meses de uso
Filtra el 99,5% de las partículas de 0,003 µm
Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo
Los filtros de aire de Philips se someten a una serie de estrictas pruebas de inspección obligatoria antes de lanzarse al mercado. En estas rigurosas pruebas se revisa su durabilidad y vida útil rigurosas para que ofrezcan alto rendimiento sin interrupciones. Nuestros filtros se han concebido para proporcionar el mejor rendimiento para tu purificador de Philips hasta el último día de su vida útil.
Las fibras de baja resistencia del filtro HEPA NanoProtect maximizan el flujo de aire. La carga electrostática atrae partículas de tan solo 0,003 micras con un 99,98 % de eficiencia, lo que permite que el filtro limpie el aire más rápido que un filtro HEPA H13 de uso médico (4)
El purificador atrapa los aerosoles, incluidos los que pueden contener virus respiratorios. Se ha demostrado de forma independiente que elimina hasta el 99,9 % de los virus y aerosoles del aire. También se ha probado para el coronavirus (8).
Opiniones
(1) La vida útil recomendada se calcula con base en el tiempo medio de uso de los usuarios de Philips y los datos del nivel de contaminación exterior urbana de la OMS. La vida útil actual se ve afectada por el entorno y la frecuencia de uso.
(2) Aplicable solo a los modelos seleccionados con conectividad
(3) Aplicable solo en aquellos países donde se encuentre disponible la tienda de Philips
(4) El material del filtro HEPA NanoProtect proporciona una resistencia del flujo de aire inferior al material de un filtro HEPA H13, lo que permite que funcione el purificador de aire de Philips con NanoProtect para brindar una tasa de administración de aire limpio superior a un filtro HEPA H13 certificado del mismo tamaño.
(5) A partir del aire que pasa a través del filtro, probado con aerosol de NaCI por iUTA de acuerdo con el estándar DIN71460-1.
(6) Depende del filtro utilizado con AC1711 o 1715 de purificador de Philips
(7) Prueba de tasa de reducción bacteriana realizada por Airmid Healthgroup Ltd. en una cámara de pruebas de 28,5 m³ contaminada con gripe A (H1N1) en suspensión en el aire.
(8) Prueba de tasa de reducción bacteriana en un laboratorio externo, en una cámara de pruebas contaminada con aerosoles de coronavirus aviar (IBV), con filtro HEPA NanoProtect de Philips.