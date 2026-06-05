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Filtro de repuesto original Philips Filtro HEPA NanoProtect

Descatalogado

Asistencia

Filtro de repuesto original PhilipsFiltro HEPA NanoProtect

FY0194/30

Filtro de repuesto original Philips Filtro HEPA NanoProtect

Descatalogado

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Manuales y documentación

El HEPA NanoProtect te garantiza protección frente a virus, bacterias, polvo, PM2,5 y la caspa de las mascotas.

  • PDF archivo
  • 5 June 2026

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