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Tratamiento de aire
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Filtro de repuesto original Philips Filtro HEPA NanoProtect
Descatalogado
Asistencia
FY0194/30
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El HEPA NanoProtect te garantiza protección frente a virus, bacterias, polvo, PM2,5 y la caspa de las mascotas.
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