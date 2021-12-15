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  • Filtro original para purificador de aire serie 800
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Filtro de repuesto original PhilipsFiltro HEPA NanoProtect 3 en 1

FY0293/30

2.7

| (23) Reseñas

Filtro original para purificador de aire serie 800

Filtro de repuesto original para tu purificador de aire: 3 en 1 HEPA NanoProtect, carbón activo y prefiltro para proteger contra la contaminación, el polen, el polvo, los alérgenos de mascotas y las partículas de virus.

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Captura de forma eficaz el 99,9 % de las nanopartículas (1)

Filtro original para purificador de aire serie 800

  • Hasta 12 meses de uso

  • Filtra el 99,5% de las partículas de 0,003 µm

  • Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo

  • Filtro de Philips original

Compatible con la serie 800

Compatible con la serie 800

Filtros de repuesto para purificadores de aire Philips serie 800 AC0830 y AC0850. Puedes encontrar el modelo de tu purificador de aire en la parte inferior del dispositivo.

Filtros con gran vida útil de hasta 1 año

Filtros con gran vida útil de hasta 1 año

Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo hasta 1 año (2), lo que reduce las complicaciones y los costes. Sustituye el prefiltro con regularidad para optimizar el rendimiento del filtro.

Filtro original de Philips para optimizar el rendimiento

Filtro original de Philips para optimizar el rendimiento

El filtro original de Philips se ha diseñado para adaptarse perfectamente a tu aparato. Utiliza siempre filtros Philips para obtener un rendimiento óptimo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.7

de 4

23

Reseñas

15/12/2021

España

España

Comprador verificado

Perfecto!

Fácil de usar, duradero y pequeño. No abulta demasiado ni es complicado el quitar-poner. Le puedes alargar un poco la vida aspirando con aspirador el polvo que se le queda, aunque cuando pierde el blanco lo reemplazo por otro.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY0293/30 Integrado 3 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY0293/30 Integrado 3 en 1

05/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

Excellent filter

Excellent filter, please keep making this! I have a 800 series air purifier that cleans my little room of the occasional cigarette and which I wish to continue to 'arm' hehe

Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter Integrated 3-in-1

Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter Integrated 3-in-1

21/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Top quality, genuine Philips replacement filter. Highly recommend.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter Integrated 3-in-1

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Avisos legales

  1. (1) Del aire que pasa a través del filtro, probado según DIN71460 con aerosol de NaCl 0,003 um y 0,3 um, instituto iUTA

  2. (2) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.