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FY0293/30
Filtro original para purificador de aire serie 800
Filtro de repuesto original para tu purificador de aire: 3 en 1 HEPA NanoProtect, carbón activo y prefiltro para proteger contra la contaminación, el polen, el polvo, los alérgenos de mascotas y las partículas de virus.
AC0850/11R1
AC0830/10R1
AC0850/11R0
AC0850/31R1
AC0830/30R1
AC0850/11
Hasta 12 meses de uso
Filtra el 99,5% de las partículas de 0,003 µm
Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo
Filtro de Philips original
Filtros de repuesto para purificadores de aire Philips serie 800 AC0830 y AC0850. Puedes encontrar el modelo de tu purificador de aire en la parte inferior del dispositivo.
Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo hasta 1 año (2), lo que reduce las complicaciones y los costes. Sustituye el prefiltro con regularidad para optimizar el rendimiento del filtro.
El filtro original de Philips se ha diseñado para adaptarse perfectamente a tu aparato. Utiliza siempre filtros Philips para obtener un rendimiento óptimo.
2.7
de 4
23
Reseñas
¡¡M!!
15/12/2021
España
Comprador verificado
Perfecto!
Fácil de usar, duradero y pequeño. No abulta demasiado ni es complicado el quitar-poner. Le puedes alargar un poco la vida aspirando con aspirador el polvo que se le queda, aunque cuando pierde el blanco lo reemplazo por otro.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY0293/30 Integrado 3 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY0293/30 Integrado 3 en 1
Elly_2
05/05/2025
United Kingdom
Excellent filter
Excellent filter, please keep making this! I have a 800 series air purifier that cleans my little room of the occasional cigarette and which I wish to continue to 'arm' hehe
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter Integrated 3-in-1
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter Integrated 3-in-1
GBLondon
21/10/2023
United Kingdom
Excellent
Top quality, genuine Philips replacement filter. Highly recommend.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter Integrated 3-in-1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter Integrated 3-in-1
(1) Del aire que pasa a través del filtro, probado según DIN71460 con aerosol de NaCl 0,003 um y 0,3 um, instituto iUTA
(2) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.