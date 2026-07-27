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  • Protección potente para el mejor rendimiento
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Descatalogado

Filtro de repuesto original PhilipsFiltro de carbono activo

FY3432/10

Protección potente para el mejor rendimiento
El filtro de carbón activo de Philips captura de forma eficaz los olores y gases peligrosos inhalables, como los COV, el ozono y el formaldehído, del aire de su hogar, para mantenerlo limpio y seguro.
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Productos compatibles
Serie 4500i

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Purificador de aire

AC4550/10R1

Serie 3000i

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Purificador de aire y humidificador

AC3829/60R1

Filtro original de Philips que se adapta perfectamente

Protección potente para el mejor rendimiento

  • Hasta 12 meses de uso

  • Elimina eficazmente olores y diversos gases perjudiciales

  • Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo

Ajuste perfecto para un rendimiento alto constante

Ajuste perfecto para un rendimiento alto constante

El filtro original de Philips se ha diseñado junto con el dispositivo para garantizar un ajuste perfecto que asegure el funcionamiento continuo y fluido del dispositivo.

El filtro de carbono activado elimina los gases y los olores desagradables

El filtro de carbono activado elimina los gases y los olores desagradables

El filtro de carbono activado estructurado en forma de panal de abeja está diseñado para eliminar eficazmente los gases peligrosos, incluidos el ozono y los compuestos orgánicos volátiles (COV) nocivos del aire. Las renovaciones en el hogar, la cocina y otras actividades liberan estos gases dañinos que el carbono activado absorbe eficazmente para que pueda respirar aire limpio y saludable.

Los filtros Philips garantizan que tu dispositivo funcione eficazmente

Los filtros Philips garantizan que tu dispositivo funcione eficazmente

Los filtros de aire de Philips se someten a una serie de estrictas pruebas de inspección obligatoria antes de lanzarse al mercado. En estas rigurosas pruebas se revisa su durabilidad y vida útil rigurosas para que ofrezcan alto rendimiento sin interrupciones. Nuestros filtros se han concebido para proporcionar el mejor rendimiento para tu purificador de Philips hasta el último día de su vida útil.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. (1) La vida útil recomendada se calcula con base en el tiempo medio de uso de los usuarios de Philips y los datos del nivel de contaminación exterior urbana de la OMS. La vida útil actual se ve afectada por el entorno y la frecuencia de uso.

  2. (2) Aplicable solo a los modelos seleccionados con conectividad

  3. (3) Aplicable solo en aquellos países donde se encuentre disponible la tienda de Philips

  4. (4) El material del filtro HEPA NanoProtect proporciona una resistencia del flujo de aire inferior al material de un filtro HEPA H13, lo que permite que funcione el purificador de aire de Philips con NanoProtect para brindar una tasa de administración de aire limpio superior a un filtro HEPA H13 certificado del mismo tamaño.

  5. (5) A partir del aire que pasa a través del filtro, probado con aerosol de NaCI por iUTA de acuerdo con el estándar DIN71460-1.

  6. (6) Depende del filtro utilizado con AC1711 o 1715 de purificador de Philips

  7. (7) Prueba de tasa de reducción bacteriana realizada por Airmid Healthgroup Ltd. en una cámara de pruebas de 28,5 m³ contaminada con gripe A (H1N1) en suspensión en el aire.

  8. (8) Prueba de tasa de reducción bacteriana en un laboratorio externo, en una cámara de pruebas contaminada con aerosoles de coronavirus aviar (IBV), con filtro HEPA NanoProtect de Philips.