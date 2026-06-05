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Tratamiento de aire
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Filtro de repuesto original Philips Filtro de carbono activo
Descatalogado
Asistencia
FY3432/10
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El filtro de carbón activo de Philips captura de forma eficaz los olores y gases peligrosos inhalables, como los COV, el ozono y el formaldehído, del aire de su hogar, para mantenerlo limpio y seguro.
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