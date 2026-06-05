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Filtro de repuesto original Philips Malla para humidificador

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Filtro de repuesto original PhilipsMalla para humidificador

FY3446/30

Filtro de repuesto original Philips Malla para humidificador

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Manuales y documentación

El filtro de humidificación original de Philips se adapta perfectamente al aparato para garantizar un alto rendimiento constante. Utiliza la tecnología NanoCloud para emitir una neblina invisible y humidificar el aire con hasta un 99 % menos de bacterias (1).

  • PDF archivo
  • 5 June 2026

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