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  • Filtro de humidificación original para la serie 2/3000
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Filtro de repuesto original PhilipsMalla para humidificador

FY3446/30

Filtro de humidificación original para la serie 2/3000
El filtro de humidificación original de Philips se adapta perfectamente al aparato para garantizar un alto rendimiento constante. Utiliza la tecnología NanoCloud para emitir una neblina invisible y humidificar el aire con hasta un 99 % menos de bacterias (1).
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Tecnología NanoCloud con humidificación higiénica

Filtro de humidificación original para la serie 2/3000

  • Hasta 6 meses de uso

  • Hasta un 99 % menos de bacterias

  • Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo

  • Filtro de Philips original

Compatible con los humidificadores de las series 2000 y 3000 de Philips

Compatible con los humidificadores de las series 2000 y 3000 de Philips

Filtros de repuesto para humidificadores Philips series 2000 y 3000 HU2716, HU2718, HU3916 y HU3918. Puedes encontrar el modelo de tu humidificador en la parte inferior del dispositivo.

Filtros con gran vida útil de hasta 6 meses

Filtros con gran vida útil de hasta 6 meses

Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo del filtro durante un máximo de 6 meses(1), lo que reduce las complicaciones y los costes

Filtro original de Philips para optimizar el rendimiento

Filtro original de Philips para optimizar el rendimiento

El filtro original de Philips se ha diseñado para adaptarse perfectamente a tu aparato. Utiliza siempre filtros Philips para obtener un rendimiento óptimo.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. (1) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.

  2. (2) En comparación con los módulos de humidificación ultrasónica estándar que no contienen tecnología adicional para reducir la propagación de bacterias, probados por un laboratorio independiente.