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FY3446/30
HU2718/10R1
HU2716/10R1
HU3916/10R1
HU3918/10R1
HU2716/10
HU2718/10
HU3916/10
HU3918/10
Hasta 6 meses de uso
Hasta un 99 % menos de bacterias
Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo
Filtro de Philips original
Filtros de repuesto para humidificadores Philips series 2000 y 3000 HU2716, HU2718, HU3916 y HU3918. Puedes encontrar el modelo de tu humidificador en la parte inferior del dispositivo.
Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo del filtro durante un máximo de 6 meses(1), lo que reduce las complicaciones y los costes
El filtro original de Philips se ha diseñado para adaptarse perfectamente a tu aparato. Utiliza siempre filtros Philips para obtener un rendimiento óptimo.
Opiniones
(1) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.
(2) En comparación con los módulos de humidificación ultrasónica estándar que no contienen tecnología adicional para reducir la propagación de bacterias, probados por un laboratorio independiente.