Hasta un 99 % menos de bacterias con la tecnología NanoCloud(1)

La exclusiva tecnología NanoCloud utiliza la evaporación natural para emitir vapor de agua puro. El rocío ultrafino de NanoCloud es invisible para el ojo y extremadamente difícil de adherir a bacterias o residuos; para humidificar el aire con hasta un 99 % menos de bacterias que los humidificadores ultrasónicos estándar.(1)