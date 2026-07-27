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HU3916/10
Habitaciones de hasta 45㎡
Potencia de hasta 25W
Hasta un 99 % menos de bacterias
Tecnología NanoCloud
Depósito de agua de 3L
La exclusiva tecnología NanoCloud utiliza la evaporación natural para emitir vapor de agua puro. El rocío ultrafino de NanoCloud es invisible para el ojo y extremadamente difícil de adherir a bacterias o residuos; para humidificar el aire con hasta un 99 % menos de bacterias que los humidificadores ultrasónicos estándar.(1)
3 velocidades de ventilador y ajustes automáticos que ofrecen el rendimiento y la comodidad que prefiera. Con una salida de hasta 300 ml/h, humidifica de forma eficaz cualquier sala de hasta 45 m² (2, 3).
Un difusor de 360 grados distribuye el aire humidificado de forma homogénea por toda la sala. El vapor ultrafino de NanoCloud llega más lejos y previene la sobresaturación para lograr una humidificación eficaz, sobre todo en salas más grandes.
Opiniones
(1) En comparación con los módulos de humidificación ultrasónica estándar que no contienen tecnología adicional para reducir la propagación de bacterias, probados por un laboratorio independiente.
(2) Probado por GB/T 23332-2018 en un laboratorio independiente. Temperatura inicial de 23 ± 2 °C y humedad relativa de 30 ± 2 %
(3) Se calcula mediante la cláusula 7.3 del estándar AHAM HU-1-2016 en función del rendimiento de humidificación probado de acuerdo con el estándar GB/T 23332-2018 en un laboratorio independiente.
(4) Los depósitos de minerales sobre mobiliario se probaron en un laboratorio independiente durante un periodo de 3 horas de acuerdo con la norma DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Probado por GB 21551.3-2010 en un laboratorio independiente. Ozono, COVT, PM10 e intensidad UV por debajo del límite.
(6) Se calcula en función de un depósito de agua de 3 l lleno a velocidad uno con tasa de humidificación de 150 ml/h.