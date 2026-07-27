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Philips Serie 3000Humidificador de aire

HU3916/10

Respira la diferencia
Llena tu hogar de aire limpio y comodidad. La tecnología NanoCloud humidifica sin polvo blanco y sin dejar lugares húmedos, con hasta un 99 % menos de bacterias(1). Los sensores inteligentes y la distribución del aire uniforme proporcionan la humedad ideal en toda la estancia.
Ver todos los beneficios

Humidifica el aire seco y se ajusta automáticamente

Respira la diferencia

  • Habitaciones de hasta 45㎡

  • Potencia de hasta 25W

  • Hasta un 99 % menos de bacterias

  • Tecnología NanoCloud

  • Depósito de agua de 3L

Hasta un 99 % menos de bacterias con la tecnología NanoCloud(1)

Hasta un 99 % menos de bacterias con la tecnología NanoCloud(1)

La exclusiva tecnología NanoCloud utiliza la evaporación natural para emitir vapor de agua puro. El rocío ultrafino de NanoCloud es invisible para el ojo y extremadamente difícil de adherir a bacterias o residuos; para humidificar el aire con hasta un 99 % menos de bacterias que los humidificadores ultrasónicos estándar.(1)

Eficaz en salas de hasta 45 m2 (3)

Eficaz en salas de hasta 45 m2 (3)

3 velocidades de ventilador y ajustes automáticos que ofrecen el rendimiento y la comodidad que prefiera. Con una salida de hasta 300 ml/h, humidifica de forma eficaz cualquier sala de hasta 45 m² (2, 3).

Circulación homogénea y eficaz en toda la sala

Circulación homogénea y eficaz en toda la sala

Un difusor de 360 grados distribuye el aire humidificado de forma homogénea por toda la sala. El vapor ultrafino de NanoCloud llega más lejos y previene la sobresaturación para lograr una humidificación eficaz, sobre todo en salas más grandes.

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Avisos legales

  1. (1) En comparación con los módulos de humidificación ultrasónica estándar que no contienen tecnología adicional para reducir la propagación de bacterias, probados por un laboratorio independiente.

  2. (2) Probado por GB/T 23332-2018 en un laboratorio independiente. Temperatura inicial de 23 ± 2 °C y humedad relativa de 30 ± 2 %

  3. (3) Se calcula mediante la cláusula 7.3 del estándar AHAM HU-1-2016 en función del rendimiento de humidificación probado de acuerdo con el estándar GB/T 23332-2018 en un laboratorio independiente.

  4. (4) Los depósitos de minerales sobre mobiliario se probaron en un laboratorio independiente durante un periodo de 3 horas de acuerdo con la norma DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Probado por GB 21551.3-2010 en un laboratorio independiente. Ozono, COVT, PM10 e intensidad UV por debajo del límite.

  6. (6) Se calcula en función de un depósito de agua de 3 l lleno a velocidad uno con tasa de humidificación de 150 ml/h.