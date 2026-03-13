ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

Philips Serie 3000 Humidificador de aire

Asistencia

Philips Serie 3000Humidificador de aire

HU3916/10

Philips Serie 3000 Humidificador de aire

Go to shop

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

EDC 505b HU3916. HU3918 - English (US)

  • PDF archivo, 630 kB
  • 13 March 2026

HU2716_HU2718_IID_EU

  • PDF archivo, 1.1 MB
  • 13 March 2026

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

Solución de problemas

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.