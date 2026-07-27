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FYM860/30
Hasta 12 meses de uso
Filtra el 99,97% de las partículas de 0,003 µm
Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo
Filtra gases y olores
El filtro original de Philips se ha diseñado al mismo tiempo que el dispositivo y se combinan perfectamente, lo que garantiza un funcionamiento óptimo e ininterrumpido del dispositivo.
El filtro integrado 3 en 1 de Philips proporciona una protección uniforme y garantiza una filtración óptima de hasta 12 meses. (1)
La herramienta de Philips te indicará cuándo debes limpiar y sustituir el prefiltro. Se puede sustituir en menos de un minuto. Esto simplifica el mantenimiento del dispositivo y garantiza que siempre puedas disfrutar de un aire limpio y saludable.
Opiniones
(1) La vida útil recomendada se calcula en función del tiempo medio de uso de los usuarios de Philips y de los datos de la OMS relativos al nivel de contaminación en la ciudad. La vida útil real se ve afectada por el entorno y la frecuencia de uso.
(2) Solo aplicable en países en los que la tienda Philips está disponible.
(3) Calculado según el estándar de pruebas NRCC-54013, usando CADR de humo de cigarrillos, probado según las mediciones GB/T18801-2015.
(4) A partir del aire que pasa a través del filtro, probado con aerosol de NaCI por un laboratorio independiente.
(5) Los purificadores de aire de Philips tienen una mayor tasa de distribución de aire limpio y un menor consumo con un filtro HEPA NanoProtect que con un filtro HEPA H13, probados en conformidad con el estándar GB/T 18801.