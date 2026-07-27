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  • Filtro 3 en 1 para garantizar un buen rendimiento
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Filtro de repuesto original PhilipsFiltro HEPA NanoProtect 3 en 1

FYM860/30

Filtro 3 en 1 para garantizar un buen rendimiento
El filtro de 3 capas con NanoProtect HEPA, carbono activo y prefiltro garantiza la protección contra bacterias, polen, polvo, PM 2,5, caspa de mascotas, gases y otros contaminantes. Se trata de un filtro de repuesto para Air Performer.
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Filtro original de Philips que se adapta perfectamente

Filtro 3 en 1 para garantizar un buen rendimiento

  • Hasta 12 meses de uso

  • Filtra el 99,97% de las partículas de 0,003 µm

  • Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo

  • Filtra gases y olores

La opción perfecta para un alto rendimiento continuo

La opción perfecta para un alto rendimiento continuo

El filtro original de Philips se ha diseñado al mismo tiempo que el dispositivo y se combinan perfectamente, lo que garantiza un funcionamiento óptimo e ininterrumpido del dispositivo.

12 meses de uso

12 meses de uso

El filtro integrado 3 en 1 de Philips proporciona una protección uniforme y garantiza una filtración óptima de hasta 12 meses. (1)

Siga el indicador de estado del filtro inteligente de su dispositivo

Siga el indicador de estado del filtro inteligente de su dispositivo

La herramienta de Philips te indicará cuándo debes limpiar y sustituir el prefiltro. Se puede sustituir en menos de un minuto. Esto simplifica el mantenimiento del dispositivo y garantiza que siempre puedas disfrutar de un aire limpio y saludable.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. (1) La vida útil recomendada se calcula en función del tiempo medio de uso de los usuarios de Philips y de los datos de la OMS relativos al nivel de contaminación en la ciudad. La vida útil real se ve afectada por el entorno y la frecuencia de uso.

  2. (2) Solo aplicable en países en los que la tienda Philips está disponible.

  3. (3) Calculado según el estándar de pruebas NRCC-54013, usando CADR de humo de cigarrillos, probado según las mediciones GB/T18801-2015.

  4. (4) A partir del aire que pasa a través del filtro, probado con aerosol de NaCI por un laboratorio independiente.

  5. (5) Los purificadores de aire de Philips tienen una mayor tasa de distribución de aire limpio y un menor consumo con un filtro HEPA NanoProtect que con un filtro HEPA H13, probados en conformidad con el estándar GB/T 18801.