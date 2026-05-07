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Filtro de repuesto original Philips Filtro HEPA NanoProtect 3 en 1
Asistencia
FYM860/30
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El filtro de 3 capas con NanoProtect HEPA, carbono activo y prefiltro garantiza la protección contra bacterias, polen, polvo, PM 2,5, caspa de mascotas, gases y otros contaminantes. Se trata de un filtro de repuesto para Air Performer.
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