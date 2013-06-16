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Descatalogado

1700 seriesPlancha de vapor

GC1705/01

4
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Rapidez y eficacia garantizadas
Hay mucho más en la vida que las tareas del hogar, y por ello nos gusta poder hacer éstas en el menor tiempo posible. Esta plancha, con su especial punta estrecha, sus orificios de vapor de diseño exclusivo y su suela de deslizamiento suave, ha sido desarrollada para agilizar el planchado.
Ver todos los beneficios

Suela aerodinámica

Rapidez y eficacia garantizadas

  • Vapor a 17 g/min

  • Suela de aluminio

  • Antical

  • 1400 vatios

1400 W para una salida abundante de vapor continuo

1400 W para una salida abundante de vapor continuo

Esta potente plancha se calienta rápidamente y mantiene temperaturas muy estables durante el planchado, facilitando la eliminación de arrugas.

Un fino pulverizador humedece los tejidos uniformemente

Un fino pulverizador humedece los tejidos uniformemente

El pulverizador produce un fino rociado que humedece uniformemente los tejidos y facilita el planchado de las arrugas.

Calc-Clean para evitar la acumulación de cal en la plancha

Calc-Clean para evitar la acumulación de cal en la plancha

La función Calc-Clean permite enjuagar la plancha Philips para eliminar las partículas de cal y prolongar la vida del aparato.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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4.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

16/06/2013

Nederland

Nederland

Verrast over diverse gemakkelijke instelmogelijkheden.

Het turen naar mijn 15" laptop was ik zat en ging op zoek naar een monitor van Philips die dezelfde look had als mijn Philips tv, deze 236V4LHAB voldeed aan mijn eisen zoals HDMI en ingebouwde luidsprekers voor een niet te hoge prijs. Plug en play op Windows 8 geen probleem, direct een HD filmpje afgespeeld en zeer verrast over de beeldkwaliteit en de diverse instelmogelijkheden. De geluidskwaliteit is zeer matig voor muziek, bij "normaal" internet voldoen de ingebouwde luidsprekers redelijk. Het beeld speel ik via een (actieve) HDMI splitter ook af op mijn tv en via de tv het geluid op de versterker, hierdoor is het geluidsprobleem opgelost en een concert of film via internet bekijken word op deze manier een genot, misschien een tip voor kopers? Ook een voordeel is het makkelijk switchen tussen HDMI en VGA omdat ik mijn oude desktop ook nog soms gebruik. Wat er bijgeleverd was is een VGA kabel die iedereen wel heeft, maar geen HDMI kabel, die toch snel 15 euro kost, viel een beetje tegen. Als de monitor geen signaal ontvangt gaat deze automatisch in stand-by stand, makkelijk als de computer in slaapstand schakelt.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1705 Stoomstrijkijzer uit de 1700-serie

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1705 Stoomstrijkijzer uit de 1700-serie

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