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Descatalogado
GC3340
cable de 3 m
El sistema antigoteo de su plancha de vapor Philips le permite planchar tejidos delicados a temperaturas bajas sin que tenga que preocuparse por manchas producidas por el agua.
La empuñadura suave de esta plancha de Philips permite un planchado más cómodo incluso durante sesiones más largas.
El sistema antical de doble acción de la plancha de vapor de Philips evita la aparición de cal mediante pastillas antical y una función de limpieza de cal fácil de usar.
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