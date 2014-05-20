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Descatalogado
Excelente deslizamiento, gran resistencia a los arañazos, extremadamente fácil de limpiar y de larga duración.
Plancha de vapor de Philips con vapor continuo de hasta 40 g/min que aporta la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.
La exclusiva Punta Activa de esta plancha de Philips combina una parte delantera de la suela especialmente puntiaguda, con ranuras de vapor especiales alargadas en la punta, para llegar a las zonas más pequeñas y difíciles y obtener unos resultados de planchado óptimos.
Premios
4.2
de 4
6
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
EvDigs
20/05/2014
United Kingdom
Great product
Bought one of these last year to replace a previous Philips Steam Iron. Then left it at our daughter's home far away in April 2014. Decided to buy another.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyCare GC3593/02 Steam iron
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyCare GC3593/02 Steam iron
pjfb
03/09/2013
United Kingdom
Comprador verificado
This is a good product
The iron works well, is easy to use, and is good value.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyCare GC3593/02 Steam iron
Sí, recomiendo este producto
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Penny
03/09/2013
United Kingdom
This is a good product
The iron works well, is easy to use, and is good value.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyCare GC3593/02 Steam iron
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