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  • Corte fiable y potente
  • Corte fiable y potente
  • Corte fiable y potente
  • Corte fiable y potente
  • Corte fiable y potente
  • Corte fiable y potente
  • Corte fiable y potente
  • Corte fiable y potente
  • Corte fiable y potente
  • Corte fiable y potente
  • Corte fiable y potente
  • Corte fiable y potente
  • Corte fiable y potente
  • Corte fiable y potente
  • Corte fiable y potente
  • Corte fiable y potente
  • Corte fiable y potente
  • Corte fiable y potente

Nuevo

Hair ClipperSeries 3000

HC3721/15

4.1

| (490) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

Corte fiable y potente

Hazte un corte perfectamente uniforme y preciso o córtales el pelo a tus seres queridos con el cortapelos Philips serie 3000, equipado con cuchillas autoafilables que mantienen el afilado durante más tiempo. Disfruta de un rendimiento potente con cable.

Ver todos los beneficios

Fácil de usar para cortar el pelo con precisión

Corte fiable y potente

  • Cuchillas autoafilables

  • 6 posiciones de longitud

  • Trim and Flow

  • Uso con cable

Personaliza el estilo con 6 longitudes ajustables

Personaliza el estilo con 6 longitudes ajustables

Con 6 posiciones de longitud en incrementos de 3 mm, este cortapelos ofrece un control preciso del corte. El peine-guía ajustable permite recortar entre 3 mm y 15 mm y, al retirarlo, se consigue un acabado apurado de 0,5 mm. Un corte fiable y sencillo.

Máxima precisión con un rendimiento duradero

Máxima precisión con un rendimiento duradero

Las cuchillas autoafilables de 41 mm mantienen el afilado durante más tiempo y cortan el cabello con suavidad para ofrecer un resultado uniforme en cada uso.

Para un corte uniforme y sencillo en casa

Para un corte uniforme y sencillo en casa

Disfruta de un corte suave de principio a fin. El peine-guía Trim and Flow se ha diseñado para facilitar el paso del cabello y evitar atascos, de modo que el cortapelos se deslice sin esfuerzo. Así, podrás mantener un control constante y conseguir el estilo ideal sin interrupciones.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.1

de 4

490

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

13/09/2025

España

España

Perfecta, es la segunda que compro y espero me dure mas de 15 ańos que tuve la primera.

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3530/15 Cortapelos

Date of Use 2023-09-13

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3530/15 Cortapelos

Date of Use 2023-09-13

31/05/2023

España

España

Comprador verificado

Calidad siempre...

Necesitaba una maquina nueva, había muchas marcas pero elegir esta marca, y a día de hoy me esta demostrado su gran calidad, funcionamiento, comodidad...

Ventajas

Sin cable, batería fuerte...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

Date of Use 2023-01-31

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

Date of Use 2023-01-31

13/04/2022

España

España

Comprador verificado

Lo esperado de la marca

Tengo una afeitadora que aún funciona desde hace cuarenta años, eso me ha hecho confiar y adquirir productos de Philips muy diversos. Ánimo y seguid respetando el planeta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

Date of Use 2021-03-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

Date of Use 2021-03-13

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