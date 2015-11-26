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Política de devolución de 30 días

  • CORTAPELOS serie 5000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 5000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 5000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 5000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 5000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 5000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 5000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 5000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 5000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 5000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 5000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 5000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 5000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 5000: corta dos veces más rápido*

Descatalogado

Hairclipper series 5000Cortapelos

HC5440/80

3.8
| (98) Reseñas
CORTAPELOS serie 5000: corta dos veces más rápido*
El CORTAPELOS serie 5000 se ha creado para durar y para que ofrezca un buen rendimiento. El innovador elemento de corte, las cuchillas de acero inoxidable y el peine-guía ajustable para el pelo y la barba se han diseñado para proporcionar un corte rápido y apurado en todo momento.
Ver todos los beneficios

con tecnología DualCut para un corte más rápido y apurado

CORTAPELOS serie 5000: corta dos veces más rápido*

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 24 posiciones de longitud

  • 75 min de uso sin cable/8 h de carga

  • Peine-guía de barba ajustable y funda

Material de corte de doble afilado con fricción reducida

Material de corte de doble afilado con fricción reducida

Recortá cualquier tipo de cabello con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina un elemento de corte con doble afilado e ingeniería de baja fricción. La innovadora unidad de corte se diseñó para cortar el cabello el doble de rápido que un cortadora Philips normal, con la confianza añadida de un resistente protector de acero que ofrece una durabilidad definitiva.*

Cuchillas de acero autoafilables para un filo duradero

Cuchillas de acero autoafilables para un filo duradero

Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para ofrecer un afilado duradero.

24 posiciones longitud fáciles de seleccionar y bloquear: 0,5 mm - 23 mm

24 posiciones longitud fáciles de seleccionar y bloquear: 0,5 mm - 23 mm

Gira la rueda para seleccionar y bloquear de forma sencilla la longitud que desees, con 23 posiciones de longitud entre 1 y 23 mm y una precisión de 1 mm entre cada longitud. O puedes utilizarlo sin peine-guía para un corte apurado de 0,5 mm.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

98

Reseñas

26/11/2015

España

España

Comprador verificado

MUY RECOMENDABLE

Muy buen producto, cómodo y muy práctico a la hora de usarlo. Lleva una rueda para la regulación de la cuchilla, de fácil acceso. Todavía no la he usado mucho, pero las veces que lo hice, fue totalmente satisfactorio. La única pega es el maletín, muy bonito de diseño pero poco práctico para volver a poner todo en su sitio, es bastante complicado que quede como viene. Recomiendo la compra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper

07/01/2015

España

España

Comprador verificado

Aparato muy facil de usar y seguro.

Encuentro este aparato muy fácil de usar, al no necesitar cable, y muy seguro teniendo siempre la precaución de usarlo con el correspondiente peine-guía.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper

05/08/2018

Portugal

Portugal

Vou deixar de gastar dinheiro em barbeiro

Quando comprei esta máquina tinha na idéia aparar a barba e eventualmente testar também o corte de cabelo. Pois passou na distinção pois como gosto de utilizar o cabelo curto consigo cortar em casa. Consigo também manter a barba no comprimento que eu desejar com as cabeças de corte que a máquina tem. O produto é de fácil manuseamento, ergonómico e facilita ter apenas uma cabeça ajustável.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper

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  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
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  1. Comparado con modelo anterior de Philips