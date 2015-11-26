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Descatalogado
HC5440/80
Cuchillas de acero inoxidable
24 posiciones de longitud
75 min de uso sin cable/8 h de carga
Peine-guía de barba ajustable y funda
Recortá cualquier tipo de cabello con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina un elemento de corte con doble afilado e ingeniería de baja fricción. La innovadora unidad de corte se diseñó para cortar el cabello el doble de rápido que un cortadora Philips normal, con la confianza añadida de un resistente protector de acero que ofrece una durabilidad definitiva.*
Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para ofrecer un afilado duradero.
Gira la rueda para seleccionar y bloquear de forma sencilla la longitud que desees, con 23 posiciones de longitud entre 1 y 23 mm y una precisión de 1 mm entre cada longitud. O puedes utilizarlo sin peine-guía para un corte apurado de 0,5 mm.
3.8
de 4
98
Reseñas
fernando49
26/11/2015
España
Comprador verificado
MUY RECOMENDABLE
Muy buen producto, cómodo y muy práctico a la hora de usarlo. Lleva una rueda para la regulación de la cuchilla, de fácil acceso. Todavía no la he usado mucho, pero las veces que lo hice, fue totalmente satisfactorio. La única pega es el maletín, muy bonito de diseño pero poco práctico para volver a poner todo en su sitio, es bastante complicado que quede como viene. Recomiendo la compra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper
Decagu81
07/01/2015
España
Comprador verificado
Aparato muy facil de usar y seguro.
Encuentro este aparato muy fácil de usar, al no necesitar cable, y muy seguro teniendo siempre la precaución de usarlo con el correspondiente peine-guía.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper
JMartins
05/08/2018
Portugal
Vou deixar de gastar dinheiro em barbeiro
Quando comprei esta máquina tinha na idéia aparar a barba e eventualmente testar também o corte de cabelo. Pois passou na distinção pois como gosto de utilizar o cabelo curto consigo cortar em casa. Consigo também manter a barba no comprimento que eu desejar com as cabeças de corte que a máquina tem. O produto é de fácil manuseamento, ergonómico e facilita ter apenas uma cabeça ajustável.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper
Comparado con modelo anterior de Philips