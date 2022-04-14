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Hairclipper series 5000 Cortapelos
Descatalogado
Asistencia
HC5440/80
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Instrucciones de uso
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
Todas (7)
¿El cortapelos Philips sirve para el vello corporal?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Cómo me corto el pelo con un cortapelos o una afeitadora Philips?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
Beardtrimmer series 5000Adaptador de corriente
Hairclipper, MultigroomPeine-guía ajustable para el pelo de 1-23 mm
Adaptador de corriente
ShaversCepillo de limpieza
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
El pelo se queda enredado en el cortapelos Philips
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual