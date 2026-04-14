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Trim-n-Flow
28 ajustes de longitud (0,5-28mm)
75 min de uso sin cable/8 h de carga
100% lavable
Hasta 5 años de garantía
Un dispositivo en el que siempre puedes confiar para lograr un aspecto fantástico. La tecnología DuraPower protege el motor y la batería de la sobrecarga para prolongar la vida útil del cortapelos.
Este cortapelos Philips, perfecto para cualquier longitud de corte, incluye 2 peines-guía ajustables y un peine-guía extra de 2 mm para barba. Consigue cortes precisos de 3 a 28 mm en incrementos de 1 mm. Usa el peine-guía de 2 mm para barba para conseguir una barba corta o moldearla, o retíralo para lograr un corte ultraapurado de 0,5 mm.
Las cuchillas autoafilables de acero se han diseñado para que sean increíblemente duraderas. Incluso después de 5 años, cortan con la misma precisión y exactitud que el primer día.
4.6
de 4
1313
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
ERRRMANOLIN85
14/04/2026
España
Cumple su cometido al 200%
La tengo desde hace más de 5 años, la batería dura como el primer día. Me rapo la cabeza cada semana desde que la adquirí. Y funciona como el primer día. 100% recomendable.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5630/15 Cortapelos lavable
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5630/15 Cortapelos lavable
04/01/2024
España
Maquina cortapelos
Corta muy bien el pelo, para quitar los pelos no hay nada más que meter bajo el agua. Muy practica
Ventajas
Su sencillez
Contras
Ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5650/15 Cortapelos lavable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5650/15 Cortapelos lavable
truevector
23/08/2023
España
Comprador verificado
no esta mal
calidad precio esta muy bien,realiza su funcion,podria llevar una funda para guardarla que no lleva y los peines guia podrian ser de mejor calidad,son de plastico no muy bueno
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5612/15 Cortapelos lavable
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5612/15 Cortapelos lavable
La garantía ofrece una cobertura de hasta 5 años, incluida una garantía global estándar de 2 años, con 3 años extra disponibles tras registrar el dispositivo en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.
Solo se aplica a los modelos de las series 5000, 7000 y 9000. Disponible para el mercado global, excepto en EE. UU., Canadá y China.