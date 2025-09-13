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  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia

Nuevo

Hair ClipperSeries 5000

HC5721/15

4.1

| (490) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

Corte versátil para toda la familia

Hazte un corte preciso o córtales el pelo a tus seres queridos con el cortapelos Philips serie 5000. Las cuchillas se mantienen afiladas para ofrecer resultados suaves y uniformes, mientras que el potente rendimiento sin cable permite cortar el pelo con comodidad y confianza.

Ver todos los beneficios

Consigue cortes perfectamente uniformes en casa

Corte versátil para toda la familia

  • Cuchillas autoafilables de acero

  • 10 posiciones de longitud

  • Sensor PowerAdapt

  • Trim and Flow

Personaliza el estilo con 10 longitudes ajustables

Personaliza el estilo con 10 longitudes ajustables

Con 10 posiciones de longitud en incrementos de 3 mm, este cortapelos ofrece un control preciso del corte. El peine-guía ajustable permite recortar entre 3 mm y 24 mm y, al retirarlo, se consigue un acabado apurado de 0,5 mm. Un corte fiable y sencillo.

Máxima precisión con un rendimiento duradero

Máxima precisión con un rendimiento duradero

Las cuchillas autoafilables de 41 mm mantienen el afilado durante más tiempo y cortan el cabello con suavidad para ofrecer un resultado uniforme en cada uso.

Para un corte uniforme y sencillo en casa

Para un corte uniforme y sencillo en casa

Disfruta de un corte suave de principio a fin. El peine-guía Trim and Flow se ha diseñado para facilitar el paso del cabello y evitar atascos, de modo que el cortapelos se deslice sin esfuerzo. Así, podrás mantener un control constante y conseguir el estilo ideal sin interrupciones.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.1

de 4

490

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

13/09/2025

España

España

Perfecta, es la segunda que compro y espero me dure mas de 15 ańos que tuve la primera.

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3530/15 Cortapelos

Date of Use 2023-09-13

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3530/15 Cortapelos

Date of Use 2023-09-13

31/05/2023

España

España

Comprador verificado

Calidad siempre...

Necesitaba una maquina nueva, había muchas marcas pero elegir esta marca, y a día de hoy me esta demostrado su gran calidad, funcionamiento, comodidad...

Ventajas

Sin cable, batería fuerte...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

Date of Use 2023-01-31

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

Date of Use 2023-01-31

13/04/2022

España

España

Comprador verificado

Lo esperado de la marca

Tengo una afeitadora que aún funciona desde hace cuarenta años, eso me ha hecho confiar y adquirir productos de Philips muy diversos. Ánimo y seguid respetando el planeta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

Date of Use 2021-03-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

Date of Use 2021-03-13

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