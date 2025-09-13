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Nuevo
Corte versátil para toda la familia
Hazte un corte preciso o córtales el pelo a tus seres queridos con el cortapelos Philips serie 5000. Las cuchillas se mantienen afiladas para ofrecer resultados suaves y uniformes, mientras que el potente rendimiento sin cable permite cortar el pelo con comodidad y confianza.
Cuchillas autoafilables de acero
10 posiciones de longitud
Sensor PowerAdapt
Trim and Flow
Con 10 posiciones de longitud en incrementos de 3 mm, este cortapelos ofrece un control preciso del corte. El peine-guía ajustable permite recortar entre 3 mm y 24 mm y, al retirarlo, se consigue un acabado apurado de 0,5 mm. Un corte fiable y sencillo.
Las cuchillas autoafilables de 41 mm mantienen el afilado durante más tiempo y cortan el cabello con suavidad para ofrecer un resultado uniforme en cada uso.
Disfruta de un corte suave de principio a fin. El peine-guía Trim and Flow se ha diseñado para facilitar el paso del cabello y evitar atascos, de modo que el cortapelos se deslice sin esfuerzo. Así, podrás mantener un control constante y conseguir el estilo ideal sin interrupciones.
4.1
de 4
490
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Philips 3000
13/09/2025
España
Perfecta, es la segunda que compro y espero me dure mas de 15 ańos que tuve la primera.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3530/15 Cortapelos
Date of Use 2023-09-13
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3530/15 Cortapelos
Date of Use 2023-09-13
Tito1964
31/05/2023
España
Comprador verificado
Calidad siempre...
Necesitaba una maquina nueva, había muchas marcas pero elegir esta marca, y a día de hoy me esta demostrado su gran calidad, funcionamiento, comodidad...
Ventajas
Sin cable, batería fuerte...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos
Date of Use 2023-01-31
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos
Date of Use 2023-01-31
fmapa
13/04/2022
España
Comprador verificado
Lo esperado de la marca
Tengo una afeitadora que aún funciona desde hace cuarenta años, eso me ha hecho confiar y adquirir productos de Philips muy diversos. Ánimo y seguid respetando el planeta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos
Date of Use 2021-03-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos
Date of Use 2021-03-13
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