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Cuchillas de acero inoxidable
60 posiciones de longitud
120 min de uso sin cable/1 h de carga
La intuitiva interfaz de usuario te ofrece información precisa sobre la longitud seleccionada. Utiliza los botones para seleccionar y bloquear fácilmente más de 60 posiciones de longitud. Explora rápidamente las longitudes o pasa lentamente por cada uno de los pasos de 0,2 mm.
Utiliza los botones de control para seleccionar y bloquear con precisión la longitud que desees gracias a las más de 60 posiciones de longitud. Utiliza el peine-guía para recortar con una precisión de 0,2 mm en incrementos de entre 1 y 7 mm, y de 1 mm entre 7 y 42 mm. También puedes utilizarlo sin peine-guía para un corte apurado de 0,5 mm.
El cortapelos incorpora 3 peines-guía ajustables: de 1 a 7 mm, de 7 a 24 mm y de 24 a 42 mm. Solo tienes que colocar uno de los peines-guía en las más de 60 posiciones de longitud, con una precisión de 0,2 mm en incrementos de entre 0 y 7 mm, y de 1 mm entre 7 y 42 mm. O bien, puedes utilizar el cortapelos sin el peine-guía para un corte apurado de 0,5 mm.
4.2
de 4
233
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
JOCJOC
22/11/2021
España
Comprador verificado
Magnífica variedad de medidas
Porque llega hasta 43 mm, desde cero. Muy facil de usar
Ventajas
Rango de medidas
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7460/15 Cortapelos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7460/15 Cortapelos
JVC1
12/09/2021
España
Comprador verificado
Estoy satisfecho por haberlo comprado.
Adquirí el aparato PHILIPS HC7460 para evitar los posibles riesgos de contagiarme de covid-19 al ir a una peluquería. Prefiero no llevar el pelo excesivamente corto y este modelo es el que mayores longitudes de corte permite (Hasta 42 mm). Además, creo que su batería es una de las mejores, ya que se carga completamente en sólo una hora y su capacidad hace que el cortapelo funcione durante más tiempo. Soy yo quien lo usa, por lo que necesito emplear el peine grande (de los tres que vienen como accesorios), para asegurarme de que los cortes tienen la longitud deseada. Como en el peine se quedan parte de los pelos, debo limpiarlo a menudo, soplando o usando un cepillo (accesorio incluido). Pensaba que se cortaría todo a la longitud establecida, en una pasada, pero no es así. Por el tipo de pelo, o la forma de desplazar la maquinilla, muchos pelos no llegan a las cuchillas y no quedan cortados. Se soluciona dando varias pasadas por la misma zona. Las cuchillas cortan perfectamente, sin ningún tipo de tirón. Su movimiento genera poco ruido, y no molesta. Este modelo es muy fácil de usar. Estoy satisfecho por haberlo comprado.
Ventajas
Batería, cuchillas y fácil manejo
Contras
No corta en una pasada, pero pienso que sucede con todas las marcas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7460/15 Cortapelos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7460/15 Cortapelos
Peñarroya
31/08/2021
España
Comprador verificado
El producto adecuado y original Trato excelente
Por su servicio excelente y su amabilidad al servir los productos
Ventajas
A favor le recomiendo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7460/15 Cortapelos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7460/15 Cortapelos
Comparado con modelo anterior de Philips