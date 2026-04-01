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Nuevo
Máxima libertad para crear el estilo que prefieras
Disfruta de cortes precisos y seguros con 28 posiciones de longitud y cuchillas de titanio autoafilables. Crea degradados uniformes con las herramientas de degradado de precisión y consigue en casa un control de nivel profesional gracias a este versátil kit de accesorios de barbería de Philips.
Cuchillas autoafilables de titanio
28 posiciones de longitud
Sensor PowerAdapt
Trim and Flow
Crea el estilo que prefieras con 28 posiciones de longitud en incrementos precisos de 1 mm. Los tres peines-guía ajustables, con longitudes de entre 2 mm y 28 mm, ofrecen un control total para cualquier estilo. Al retirar el peine, se consigue un corte apurado de 0,5 mm. Un cuidado personal fácil, preciso y adaptado a ti.
Nuestras cuchillas autoafilables de titanio se mantienen afiladas con cada uso para ofrecer resultados uniformes y fiables. El cortapelos proporciona un corte suave y sin esfuerzo que mantiene el estilo bien definido, sin renunciar a nada.
El kit de accesorios de barbería de 4 piezas incluye todo lo necesario para cortar el pelo en casa con confianza: unas tijeras, un peine-guía, una capa de barbería y pinzas para el pelo.
4.1
de 4
911
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
Truman B
01/04/2026
España
Comprador verificado
Excelente compra
Muy comoda de usar,se adapta perfectamente a la mano y gran autonomía.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Date of Use 2025-03-01
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Date of Use 2025-03-01
NsndoGT
31/03/2026
España
Comprador verificado
Pelado perfecto y muy manejable
Fácil manejable , silenciosa, rápida, eficaz y con mucha precisión en el corte , muy buena máquina , buen servicio de la marca .
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Date of Use 2024-03-31
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Date of Use 2024-03-31
Laurangel3
31/03/2026
España
Comprador verificado
Producto top calidad/precio
Excelente calidad precio.Corta de maravilla y muy buena autonomía.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Date of Use 2025-02-28
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Date of Use 2025-02-28
En comparación con un profesional de la peluquería.
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