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Nuevo

Hair ClipperSeries 9000

HC9722/15

4.1

| (911) Reseñas | 82% ha recomendado este producto

Máxima libertad para crear el estilo que prefieras

Disfruta de cortes precisos y seguros con 28 posiciones de longitud y cuchillas de titanio autoafilables. Crea degradados uniformes con las herramientas de degradado de precisión y consigue en casa un control de nivel profesional gracias a este versátil kit de accesorios de barbería de Philips.

Ver todos los beneficios

Cortes precisos, degradados sencillos y un cuidado suave

Máxima libertad para crear el estilo que prefieras

  • Cuchillas autoafilables de titanio

  • 28 posiciones de longitud

  • Sensor PowerAdapt

  • Trim and Flow

Personaliza el estilo con 28 longitudes ajustables

Personaliza el estilo con 28 longitudes ajustables

Crea el estilo que prefieras con 28 posiciones de longitud en incrementos precisos de 1 mm. Los tres peines-guía ajustables, con longitudes de entre 2 mm y 28 mm, ofrecen un control total para cualquier estilo. Al retirar el peine, se consigue un corte apurado de 0,5 mm. Un cuidado personal fácil, preciso y adaptado a ti.

Máxima precisión con un rendimiento duradero

Máxima precisión con un rendimiento duradero

Nuestras cuchillas autoafilables de titanio se mantienen afiladas con cada uso para ofrecer resultados uniformes y fiables. El cortapelos proporciona un corte suave y sin esfuerzo que mantiene el estilo bien definido, sin renunciar a nada.

Incluye 4 accesorios esenciales para crear el estilo que prefieras

Incluye 4 accesorios esenciales para crear el estilo que prefieras

El kit de accesorios de barbería de 4 piezas incluye todo lo necesario para cortar el pelo en casa con confianza: unas tijeras, un peine-guía, una capa de barbería y pinzas para el pelo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

911

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

01/04/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente compra

Muy comoda de usar,se adapta perfectamente a la mano y gran autonomía.

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Date of Use 2025-03-01

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Date of Use 2025-03-01

31/03/2026

España

España

Comprador verificado

Pelado perfecto y muy manejable

Fácil manejable , silenciosa, rápida, eficaz y con mucha precisión en el corte , muy buena máquina , buen servicio de la marca .

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Date of Use 2024-03-31

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Date of Use 2024-03-31

31/03/2026

España

España

Comprador verificado

Producto top calidad/precio

Excelente calidad precio.Corta de maravilla y muy buena autonomía.

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Date of Use 2025-02-28

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Date of Use 2025-02-28

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  2. Al registrarte en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.