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  • Compacto y versátil para cocinar arroz perfecto y mucho más
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Serie 3000Minihervidora de arroz

HD3093/80

4.4

| (34) Reseñas

Compacto y versátil para cocinar arroz perfecto y mucho más

Cocina un arroz perfecto y esponjoso de forma sencilla con 8 programas preestablecidos para diferentes tipos de arroz y mucho más. La minihervidora de arroz serie 3000 de Philips tiene el tamaño adecuado para familias pequeñas y se guarda cómodamente en cualquier armario de cocina.

Ver todos los beneficios

Ideal para 2-3 personas

Compacto y versátil para cocinar arroz perfecto y mucho más

  • Compacto (0,85 l de arroz sin cocinar)

  • 600 W

  • Negro y plateado

  • 8 programas preestablecidos

Diseño compacto para familias pequeñas

Diseño compacto para familias pequeñas

Con capacidad para hasta 0,85 litros de arroz seco, es perfecta para familias pequeñas y se guarda fácilmente en cualquier armario.

8 programas preestablecidos para arroz y más

8 programas preestablecidos para arroz y más

Cocina arroz blanco, integral o de sushi con solo tocar un botón, además de gachas, sopa y mucho más.

La capa antiadherente resiste la adherencia y los arañazos

La capa antiadherente resiste la adherencia y los arañazos

El recipiente interior de 4 capas se calienta de manera uniforme con una capa antiadherente para garantizar su durabilidad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

34

Reseñas

2
1

19/06/2025

Norge

Norge

Veldig bra apparat til middagslaging

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Virket veldig bra. Perfekt kokt ris. Veldig greit å bare sette den på til den er ferdig, en ting mindre å tenke på under middagslaging, så den er veldig hjelpsom.

Esta reseña se realizó para 3000 Series

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29/05/2025

Norge

Norge

Fin og kompakt riskoker

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Kompakt men effektiv riskoker. Enkelt å bruke, tar ikke mye plass på kjøkkenet. 8 programmer for å lage forskjellige typer ris. Leveres med tilbehør som hjelper til med å koke risen.

Esta reseña se realizó para 3000 Series

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15/05/2025

Norge

Norge

Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Jeg er glad jeg har denne enheten, den gjør morgenen min enklere. Den er veldig enkel å bruke. Det pleide å være en utfordring for meg å koke ris godt, men nå er alt enkelt og greit. Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.

Esta reseña se realizó para 3000 Series

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Avisos legales

  1. El tiempo de cocción es de unos 30 minutos, basado en pruebas usando 1 taza de arroz de grano corto. Los tiempos de cocción reales pueden variar en función de factores como el tipo y la cantidad de arroz y las condiciones de cocción.