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HD3093/80
Compacto y versátil para cocinar arroz perfecto y mucho más
Cocina un arroz perfecto y esponjoso de forma sencilla con 8 programas preestablecidos para diferentes tipos de arroz y mucho más. La minihervidora de arroz serie 3000 de Philips tiene el tamaño adecuado para familias pequeñas y se guarda cómodamente en cualquier armario de cocina.
Compacto (0,85 l de arroz sin cocinar)
600 W
Negro y plateado
8 programas preestablecidos
Con capacidad para hasta 0,85 litros de arroz seco, es perfecta para familias pequeñas y se guarda fácilmente en cualquier armario.
Cocina arroz blanco, integral o de sushi con solo tocar un botón, además de gachas, sopa y mucho más.
El recipiente interior de 4 capas se calienta de manera uniforme con una capa antiadherente para garantizar su durabilidad.
4.4
de 4
34
Reseñas
hegedovlandh_2328
19/06/2025
Norge
Veldig bra apparat til middagslaging
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Virket veldig bra. Perfekt kokt ris. Veldig greit å bare sette den på til den er ferdig, en ting mindre å tenke på under middagslaging, så den er veldig hjelpsom.
Esta reseña se realizó para 3000 Series
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benjaminp17_6714
29/05/2025
Norge
Fin og kompakt riskoker
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Kompakt men effektiv riskoker. Enkelt å bruke, tar ikke mye plass på kjøkkenet. 8 programmer for å lage forskjellige typer ris. Leveres med tilbehør som hjelper til med å koke risen.
Esta reseña se realizó para 3000 Series
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ausrab5_9588
15/05/2025
Norge
Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Jeg er glad jeg har denne enheten, den gjør morgenen min enklere. Den er veldig enkel å bruke. Det pleide å være en utfordring for meg å koke ris godt, men nå er alt enkelt og greit. Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.
Esta reseña se realizó para 3000 Series
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El tiempo de cocción es de unos 30 minutos, basado en pruebas usando 1 taza de arroz de grano corto. Los tiempos de cocción reales pueden variar en función de factores como el tipo y la cantidad de arroz y las condiciones de cocción.