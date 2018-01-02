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Descatalogado

Philips Saeco HD8753/83

HD8753/83

4.2

| (204) Reseñas | 90% ha recomendado este producto

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Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100% cerámicos

Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100% cerámicos

Esta cafetera espresso dispone de molinillos 100% cerámicos. Saeco utiliza molinillos cerámicos debido a su molido consistente sin sobrecalentar los granos de café, para disfrutar de un espresso impecable. La cerámica también garantiza un rendimiento prolongado y un funcionamiento totalmente silencioso.

Café sin esperas gracias a la caldera con calentamiento rápido

Café sin esperas gracias a la caldera con calentamiento rápido

La tecnología de la caldera de calentamiento rápido de Saeco garantiza que la cafetera esté siempre lista. Ya no tendrás que esperar entre la preparación de cada café espresso, podrás preparar uno tras otro.

Guarda tus ajustes de café favoritos

Guarda tus ajustes de café favoritos

Disfrutarás siempre de una taza de espresso perfecta preparada para ti, según tus preferencias personales, gracias a nuestra innovadora función de memoria, que te permite ajustar la cantidad, intensidad y temperatura del café. Deléitate con un café superior en tu taza favorita con solo pulsar un botón.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.2

de 4

204

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

02/01/2018

España

España

De momento, más que amortizada.

4 cafés diarios los últimos 4 años y pico sin ninguna avería

Esta reseña se realizó para Intelia HD8753/11 Cafetera espresso súper automática

Esta reseña se realizó para Intelia HD8753/11 Cafetera espresso súper automática

21/03/2014

España

España

Producto maravilloso

Cafe excelente recien molido, rapido y comodisimo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Intelia HD8753/11 Cafetera espresso súper automática

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Intelia HD8753/11 Cafetera espresso súper automática

17/12/2013

España

España

Verdaderamente impresionante

Mas de lo que esperaba,aun siendo conocedor de las maquinas esta lo supera.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Intelia HD8753/11 Cafetera espresso súper automática

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Intelia HD8753/11 Cafetera espresso súper automática

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