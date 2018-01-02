Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Esta cafetera espresso dispone de molinillos 100% cerámicos. Saeco utiliza molinillos cerámicos debido a su molido consistente sin sobrecalentar los granos de café, para disfrutar de un espresso impecable. La cerámica también garantiza un rendimiento prolongado y un funcionamiento totalmente silencioso.
La tecnología de la caldera de calentamiento rápido de Saeco garantiza que la cafetera esté siempre lista. Ya no tendrás que esperar entre la preparación de cada café espresso, podrás preparar uno tras otro.
Disfrutarás siempre de una taza de espresso perfecta preparada para ti, según tus preferencias personales, gracias a nuestra innovadora función de memoria, que te permite ajustar la cantidad, intensidad y temperatura del café. Deléitate con un café superior en tu taza favorita con solo pulsar un botón.
4.2
de 4
204
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Luis1967
02/01/2018
España
De momento, más que amortizada.
4 cafés diarios los últimos 4 años y pico sin ninguna avería
Esta reseña se realizó para Intelia HD8753/11 Cafetera espresso súper automática
Esta reseña se realizó para Intelia HD8753/11 Cafetera espresso súper automática
monip
21/03/2014
España
Producto maravilloso
Cafe excelente recien molido, rapido y comodisimo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Intelia HD8753/11 Cafetera espresso súper automática
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Intelia HD8753/11 Cafetera espresso súper automática
miroma
17/12/2013
España
Verdaderamente impresionante
Mas de lo que esperaba,aun siendo conocedor de las maquinas esta lo supera.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Intelia HD8753/11 Cafetera espresso súper automática
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Intelia HD8753/11 Cafetera espresso súper automática