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Descatalogado

Wake-up Light

HF3461/01

3.8

| (57) Reseñas

1 premio

Empiece el día de forma agradable

Wake-up Light le despierta de forma natural y agradable, para que cada mañana pueda levantarse lleno de energía. Basándose en los 100 años de experiencia de Philips en iluminación, Wake-up Light le ofrece beneficios para la salud médicamente probados.

Ver todos los beneficios

La luz que le despierta de forma natural

Empiece el día de forma agradable

La luz gradual afecta positivamente a las hormonas que regulan la energía

La luz gradual afecta positivamente a las hormonas que regulan la energía

La luz va aumentando gradualmente su intensidad durante los 30 minutos anteriores a la hora de despertarse. La luz llega a los ojos y afecta positivamente a las hormonas que regulan la energía, preparando así al cuerpo para que se despierte. De este modo, despertar se convierte en una sensación mucho más agradable.

Hasta 400 lux para un despertar natural. También le permite leer.

Hasta 400 lux para un despertar natural. También le permite leer.

Wake-up Light (modelo HF 3461) ofrece una intensidad de luz de hasta 400 lux. Se ha comprobado clínicamente que las personas necesitan hasta 250 lux para influir en las hormonas que regulan la energía de tal manera que puedan levantarse llenas de energía. Para leer sin dificultad se necesita un nivel de luz entre 300 y 400 lux.

Tres sonidos naturales o un pitido agradable

Tres sonidos naturales o un pitido agradable

A la hora fijada para despertarse, comenzará a oír un sonido natural o, si lo prefiere, un pitido agradable. Comienza de forma suave y en un minuto y medio alcanza el volumen que haya seleccionado. Puede elegir uno de los tres sonidos naturales: pájaros por la mañana en el bosque, oleaje de la playa, o la rana y el pato en el estanque. El sonido va aumentando gradualmente, haciendo que el despertar resulte agradable y suave, y evitando un despertar brusco. Cuando el sonido alcance el nivel de volumen seleccionado, salir de la cama le resultará más fácil.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

57

Reseñas

22/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Loved this product

Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HF3461/01 Wake-up Light

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22/04/2017

United Kingdom

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04/01/2023

Suisse

Suisse

Hat den dienst quittiert

Nach 16.5 Jahren im einsatz immer mit dem richtigen Leucht mittel, hat sie gestern ihren Dienst aufgegeben. ( hat mich geweckt, ohne einstellung, und nicht geweckt wann sie sollte) aber nah so langer zuverlässiger weckzeit. wars ein top Produkt

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HF3461/01 Wake-up Light

Fecha de uso 2021-01-04

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