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Descatalogado
HF3461/01
Empiece el día de forma agradable
Wake-up Light le despierta de forma natural y agradable, para que cada mañana pueda levantarse lleno de energía. Basándose en los 100 años de experiencia de Philips en iluminación, Wake-up Light le ofrece beneficios para la salud médicamente probados.
La luz va aumentando gradualmente su intensidad durante los 30 minutos anteriores a la hora de despertarse. La luz llega a los ojos y afecta positivamente a las hormonas que regulan la energía, preparando así al cuerpo para que se despierte. De este modo, despertar se convierte en una sensación mucho más agradable.
Wake-up Light (modelo HF 3461) ofrece una intensidad de luz de hasta 400 lux. Se ha comprobado clínicamente que las personas necesitan hasta 250 lux para influir en las hormonas que regulan la energía de tal manera que puedan levantarse llenas de energía. Para leer sin dificultad se necesita un nivel de luz entre 300 y 400 lux.
A la hora fijada para despertarse, comenzará a oír un sonido natural o, si lo prefiere, un pitido agradable. Comienza de forma suave y en un minuto y medio alcanza el volumen que haya seleccionado. Puede elegir uno de los tres sonidos naturales: pájaros por la mañana en el bosque, oleaje de la playa, o la rana y el pato en el estanque. El sonido va aumentando gradualmente, haciendo que el despertar resulte agradable y suave, y evitando un despertar brusco. Cuando el sonido alcance el nivel de volumen seleccionado, salir de la cama le resultará más fácil.
Premios
3.8
de 4
57
Reseñas
Fan79
22/04/2017
United Kingdom
Loved this product
Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HF3461/01 Wake-up Light
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Fan79
22/04/2017
United Kingdom
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Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.
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007 guido
04/01/2023
Suisse
Hat den dienst quittiert
Nach 16.5 Jahren im einsatz immer mit dem richtigen Leucht mittel, hat sie gestern ihren Dienst aufgegeben. ( hat mich geweckt, ohne einstellung, und nicht geweckt wann sie sollte) aber nah so langer zuverlässiger weckzeit. wars ein top Produkt
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HF3461/01 Wake-up Light
Fecha de uso 2021-01-04
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Fecha de uso 2021-01-04