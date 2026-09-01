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Descatalogado
HP2843/00
Satinelle
El exclusivo sistema de depilación de Philips elimina el vello de raíz y deja la piel suave y sin vello durante semanas. El vello que crece después es más suave y fino y la depilación es más rápida y fácil.
El exclusivo sistema de depilación Philips elimina el vello de raíz, dejando la piel suave y sin vello durante semanas. El vello que crece después es más suave y fino.
Para mayor higiene y fácil limpieza.
Cepillo para una limpieza fácil y una higiene óptima
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