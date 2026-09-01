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Descatalogado

Depiladora

HP2843/00

Satinelle

El exclusivo sistema de depilación de Philips elimina el vello de raíz y deja la piel suave y sin vello durante semanas. El vello que crece después es más suave y fino y la depilación es más rápida y fácil.

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Piel suave durante semanas

Satinelle

Exclusivo sistema de depilación Philips

El exclusivo sistema de depilación Philips elimina el vello de raíz, dejando la piel suave y sin vello durante semanas. El vello que crece después es más suave y fino.

Cabezal depilador lavable

Para mayor higiene y fácil limpieza.

Cepillo de limpieza para una limpieza fácil

Cepillo para una limpieza fácil y una higiene óptima

Especificaciones técnicas

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