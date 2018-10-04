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Descatalogado

Moldeador

HP4674/00

4.6

| (7) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Para un perfecto moldeado y un pelo brillante

Da la bienvenida a un pelo suave y brillante todos los días. SalonAirstylist Ion de 1000 W combina tecnología iónica, cuatro accesorios para moldear el cabello y potencia profesional para eliminar el efecto encrespado para siempre

Ver todos los beneficios

Salon Airstylist Ion

Para un perfecto moldeado y un pelo brillante

  • 1000 W

  • Cerámica

  • 4 accesorios

1000 W para resultados profesionales

1000 W para resultados profesionales

Este moldeador de una resistencia de 1000 W que crea un nivel de flujo de aire óptimo y una potencia de secado suave.

Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado

Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado

El ionizador permite realizar un secado antiestático. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado, que brilla de forma natural.

Cepillo de púas retráctiles para un moldeado fácil

Cepillo de púas retráctiles para un moldeado fácil

Este moldeador fácil de usar es un cepillo y un rizador todo en uno. Las púas se retraen dentro del cepillo al tocar un botón, de manera que puedes sacar el moldeador del pelo fácilmente. El resultado son unos preciosos rizos con movimiento.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

7

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

04/10/2018

Deutschland

Deutschland

Philips airstylist ion

Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

16/03/2014

Suisse

Suisse

Super Produkt!

Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

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13/06/2013

Nederland

Nederland

zeer goed. prima in gebruik

het product bevalt me prima, zeer goed. ik kan er alle kanten mee op!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP4674/00 Airstyler

Sí, recomiendo este producto

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