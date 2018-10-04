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Descatalogado
Para un perfecto moldeado y un pelo brillante
Da la bienvenida a un pelo suave y brillante todos los días. SalonAirstylist Ion de 1000 W combina tecnología iónica, cuatro accesorios para moldear el cabello y potencia profesional para eliminar el efecto encrespado para siempre
1000 W
Cerámica
4 accesorios
Este moldeador de una resistencia de 1000 W que crea un nivel de flujo de aire óptimo y una potencia de secado suave.
El ionizador permite realizar un secado antiestático. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado, que brilla de forma natural.
Este moldeador fácil de usar es un cepillo y un rizador todo en uno. Las púas se retraen dentro del cepillo al tocar un botón, de manera que puedes sacar el moldeador del pelo fácilmente. El resultado son unos preciosos rizos con movimiento.
4.6
de 4
7
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Häxli
04/10/2018
Deutschland
Philips airstylist ion
Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
Sí, recomiendo este producto
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Kuhn8002
16/03/2014
Suisse
Super Produkt!
Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
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mitch6
13/06/2013
Nederland
zeer goed. prima in gebruik
het product bevalt me prima, zeer goed. ik kan er alle kanten mee op!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP4674/00 Airstyler
Sí, recomiendo este producto
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