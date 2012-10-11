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Descatalogado
Convierte el peinado soñado en realidad
Es un mundo de chicas. La plancha moldeadora Girl Glam dispone de cinco accesorios para moldear el cabello de manera que puedes cambiar de peinado tantas veces como cambies de opinión. Es el moldeador perfecto para chicas maravillosas que quieren tener su estilo propio.
5 accesorios
Las placas cerámicas se deslizan a través del cabello proporcionándote un alisado perfecto y un cabello brillante.
Este accesorio proporciona a tu pelo una textura moderna.
Simplemente sigue las curvas para crear los tirabuzones más bonitos. Hacerlo nunca ha sido tan fácil.
4.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
leintje
11/10/2012
Nederland
Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.
Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP4680/01 Multistyler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP4680/01 Multistyler
Stefanie86
11/10/2012
Nederland
Comprador verificado
Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.
Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP4680/01 Multistyler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP4680/01 Multistyler