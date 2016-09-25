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Descatalogado

SalonDry TravelSecador de viaje

HP4829/00

5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Resultados profesionales esté donde esté

El secador de viaje SalonDry Travel de 2000 W tiene todo lo que necesitás para obtener resultados profesionales, estés donde estés.

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Secador de cabello SalonDry para viajes

Resultados profesionales esté donde esté

  • 2000 W

  • Plegable

  • Voltaje universal

Profesional de 2000 W para resultados de peluquería perfectos

Profesional de 2000 W para resultados de peluquería perfectos

Este secador profesional de 2000 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.

2 posiciones de velocidad ajustables para un secado delicado

2 posiciones de velocidad ajustables para un secado delicado

Secado delicado con 2 posiciones de velocidad ajustables

Aire frío que fija el peinado

Aire frío que fija el peinado

Una función profesional imprescindible para moldeadores. El botón de aire frío proporciona un chorro intenso de aire frío. Se utiliza después de peinarse para dar los últimos retoques y fijar el peinado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

25/09/2016

Italia

Italia

ottimo in qualsiasi situazione

Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

16/04/2015

Italia

Italia

Perfettamente bilanciato

Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

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