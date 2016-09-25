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Descatalogado
Resultados profesionales esté donde esté
El secador de viaje SalonDry Travel de 2000 W tiene todo lo que necesitás para obtener resultados profesionales, estés donde estés.
2000 W
Plegable
Voltaje universal
Este secador profesional de 2000 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
Secado delicado con 2 posiciones de velocidad ajustables
Una función profesional imprescindible para moldeadores. El botón de aire frío proporciona un chorro intenso de aire frío. Se utiliza después de peinarse para dar los últimos retoques y fijar el peinado.
5.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
SILVIO1
25/09/2016
Italia
ottimo in qualsiasi situazione
Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Commodore64
16/04/2015
Italia
Perfettamente bilanciato
Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio