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Descatalogado

SalonDry 'n StraightSecador

HP4867/00

4

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Seca y da forma al cabello desde la raíz a las puntas

¿Quieres obtener un acabado liso y brillante cuando te seques el pelo? SalonDry ‘n’ Straight cuenta con 1800 W de potencia de secado iónico, además de un peine flexible para ayudarte a definir el estilo de tu alisado perfectamente.

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SalonDry 'n Straight

Seca y da forma al cabello desde la raíz a las puntas

  • 1800 W

  • Peine flexible

  • IonBoost

El peine alisador atrapa el pelo y lo peina alisándolo

El flujo de aire se dirige al peine a medida que se desliza a través del cabello para conseguir un alisado bonito y más fácil que nunca. El peine puede utilizarse para un alisado preciso o para los últimos retoques.

El peine flexible permite alisar el cabello desde la raíz hasta las puntas

El peine flexible sigue las curvas del cuero cabelludo y permite alisar el cabello desde la raíz hasta las puntas.

Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo

Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo

La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
1

28/04/2024

Italia

Italia

Ottimo e manca!

Uno dei migliori mai avuti. Il pettine liscia meglio del parru chiede. Lo rivorrei ma le cose intelligenti non vengono più prodotte

Ventajas

Pettine

Contras

Nessuno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W

04/04/2014

France

France

PARFAIT!!!!!!!!!!!!!

ce produit est incroyable!facile à magner,simple d'utilisation,rapide et donne des résultats impréssionants en quelques minutes,l'outil qu'il nous fallait pour des cheveux lisses brillants soyeux doux TOUT quoi!!!!je n'ajoutterai que 2 choses:ACHETEZ!!!!!merci à PHILIPS et BIGUINE . il fallait vraiment y penser à un séche cheveux pareil.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry 'n Straight HP4867/39 Sèche-cheveux

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry 'n Straight HP4867/39 Sèche-cheveux

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Longlasting

My husband bought this for me as he saw that I was constantly complaining about my previous hairdryer/styler. This proved to be an excellent replacement. I have now used it for 3 years and it has worked wonders whether I have simply wanted to dry my hair, straighten it or curl. It is a powerful device and suitable for me as I have a lot of hair, thick and long which takes quite a long time to do. It does not power off like other hair dryers I have used. So am really pleased with it. thank you Philips.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP4867/17 Hairdryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP4867/17 Hairdryer

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