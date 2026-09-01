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Descatalogado

SalonDry ProSecador

HP4891/00

El secador que los peluqueros utilizarían en casa

¿Quieres secarte el pelo como lo haría un profesional? SalonPro, con sus 2100 W de potencia de secado superior, es el secador que necesitas si buscas un resultado de peluquería.

Ver todos los beneficios

SalonPro

El secador que los peluqueros utilizarían en casa

  • 2100 W

  • IonBoost

  • Difusor cerámico

Nueve posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control máximo

Nueve posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control máximo

La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para obtener un resultado perfecto. Las nueve posiciones diferentes garantizan un control máximo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.

Profesional de 2100 W para resultados de peluquería perfectos

Profesional de 2100 W para resultados de peluquería perfectos

Este secador profesional de 2100 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.

Difusor de volumen cerámico para una protección adicional y un cabello con volumen

El difusor de volumen seca el cabello rápidamente y minimiza el encrespado de forma uniforme además de añadir volumen. El difusor está recubierto de cerámica de alta calidad, lo que ayuda a proteger el cabello y añade suavidad y brillo haciéndolo perfecto para crear rizos con un buen aspecto y peinados con movimiento.

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Opiniones

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