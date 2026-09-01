Difusor de volumen cerámico para una protección adicional y un cabello con volumen

El difusor de volumen seca el cabello rápidamente y minimiza el encrespado de forma uniforme además de añadir volumen. El difusor está recubierto de cerámica de alta calidad, lo que ayuda a proteger el cabello y añade suavidad y brillo haciéndolo perfecto para crear rizos con un buen aspecto y peinados con movimiento.